Quasi 400 alla prima lettura di nature Urbane con Monica Guerritore

Erano in centinaia alla “prima” di “A Vele spiegate”, la serie di letture tratte dall’Isola del Tesoro, inserite nel programma della seconda edizione di Nature Urbane.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha affrontato nei parchi delle ville principali della città la lettura del “Barone Rampante” di Italo Calvino, a leggere le più famose pagine del capolavoro di Stevenson saranno diversi attori di grande fama, in location via via diverse: dall’isolino Virginia al campo dei Fiori, da villa Toeplitz a villa Mylius.

L’evento di debutto, che ha visto protagonista la grande Monica Guerritore sul “palco” della fontana dei giardini estensi, è stato accolto con grande entusiasmo dei varesini, che si sono presentati in centinaia: circa 400, secondo la stima degli organizzatori.

Il prossimo appuntamento è all’isolino Virginia, sabato alle 18.30: per arrivarci è necessaria la prenotazione, che permetterà di utilizzare la navetta e la barca che portaranno sull'”Isola del Tesoro varesina” dove Massimo Popolizio leggerà la seconda puntata agli spettatori presenti. Per info e prenotazioni: www.natureurbane.it