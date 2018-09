Spettacoli, feste e pretesti per il weekend con i bambini

Assediato dalla perturbazione attesa nelle prime ore di lunedì, qurest’ultimo finesettimana di settembre offre alle famiglie con bambini decine di spettacoli e di attività da svolgere all’aperto, per godersi i tiepidi raggi di sole autunnali, in campagna o in città.

FESTE

Varese e Busto Arsizio: per “La notte dei ricercatori” entrambe le città propongono uan serie di laboratori, spettacoli ed eventi adatti ai bambini > Leggi qui

Varese: per tutta la giornata di domenica il centro città diventa una grande ludoteca diffusa grazie a “Un sorriso per il Ponte”, manifestazione ricca di laboratori, spettacoli e intrattenimenti per bambini a sostegno dellospedale pediatrico di Varese > Il programma

Tradate: domenica si chiude la stagione di BimbInzoli festeggiando i nonni con laboratori, spettacoli e contatto con gli animali > Qui i dettagli

Carnago: Battesimo della Sella, laboratori a tema e giri in carretto per i bambini che parteciperanno a Carnago comuntry, per tutto il fine settimana > Leggi

SPETTACOLI

Busto Arsizio: Due spettacoli gratuiti sabato pomeriggio a Busto per l’inaugurazione di “Scintille”, rassegna teatrale dedicata ai bambini > I dettagli degli spettacoli

Varese: Una mattinata di teatro per bambini domenica 30settembre per “PicMic” a Villa Toeplitz > Leggi qui



Castellanza: Lo spettacolo “Colori”, ispirato all’omonimo albo illustrato, sabato pomeriggio inaugura Leggereinsieme > I dettagli

LABORATORI

Varese: tanti laboratori creativi a base di musica, libri e creatività per tutto il pomeriggio di sabato 29 settembre al Parco Perelli di Biumo Inferiore con “Luoghi NON comuni festival” > I dettagli

Varese: laboratorio per la Festa dei nonni alla Biblioteca dei ragazzi, sabato mattina con l’Unicef > Leggi

Gallarate: laboratori creativi con materiale di recupero per la chiusura di “Rifiut-Arti”, sabato e domenica dalle 16.30 > Leggi qui

Orino: fare il burro èn un gioco da bambini, grazie al laboratorio proposto per il pomeriggio di domenica 30 settembre > Leggi

ESCURSIONI

Comerio: piccoli speleologi alla scoperta della Grotta Rameron grazie alle visite guidate domenicali > Scopri i dettagli

Vedano Olona: pedalata in famiglia fino a Malnate nel pomeriggio di sabato 29 settembre > Leggi qui

Provincia: domenica 30 settembre si celebra la giornata delle fattorie aperte > Scopri i dettagli