Artisti con i pastelli ad olio

Sporcarsi le mani, come i veri artisti, per creare piccoli capolavori. Questo l’obbiettivo del nuovo laboratorio Bim Bum Bart promosso a Villa Panza per i bambini in età scolare. Per la serie “Artisti si diventa” lo speciale appuntamento di domenica 11 novembre sarà interamente dedicato ai Pastelli ad olio, per apprendere una tecnica che davvero permette ai piccoli pittori di mettere “le mani in pasta“.

I pastelli ad olio sono capaci di regalare una resa pittorica lucida e pastosa, degna di una capolavoro, grazie ad uno strumento facilissimo da usare: il calore delle dita. Il divertimento è assicurato.

Le opere dei piccoli artisti addobberanno poi le stanze di Villa Panza con un allestimento conclusivo di ispirazione natalizia.

L’appuntamento è per domenica 11 novembre alle ore 15 a VIlla Panza, in piazza Litta 1.

Il laboratorio durerà un paio d’ore ed è adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Il costo è di 15euro a bimbo (€ 10 per soci Fai).

Per info e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it opure 0332 283960.