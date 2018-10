Busto è una città per giovani: Stoà, Gagarin e Comunità Giovanile si raccontano

E’ tempo di tornare alla routine per i giovani di Busto Arsizio e limitrofi. Settembre porta la scuola, l’università, per alcuni anche il lavoro, e in concomitanza con tutto questo riaprono i battenti le tre anime dell’aggregazionismo giovanile della città: Stoà, il Circolo Gagarin e Comunità Giovanile, che la routine cercano di spezzarla.

Realtà distinte tra loro e definite (cattolici, laici di sinistra e laici di destra), che portano avanti, ognuna a modo proprio, attività di associazione che hanno come primo scopo il far incontrare i ragazzi tramite varie iniziative. Con concerti, serate di dibatti e riflessioni, servizi alla persona o anche semplicemente trovandosi per bere qualcosa insieme, si può dire che questi spazi plasmano le generazioni future e incanalano la “voglia di fare” tipicamente giovanile in qualcosa di costruttivo.

VareseNews ha deciso di incontrare chi gestisce queste realtà, per farci raccontare un po’ quali sono i loro problemi, le loro esigenze e di come l’amministrazione comunale aiuta (o no) lo svolgimento delle loro attività. Parlando poi di esigenze, verosimilmente simili, si spera di dare impulso ad un dialogo tra le associazioni, e tra esse e chi governa, per far pesare le proprie visioni.

Proposte che dovrebbe mettere d’accordo tutti, partendo dalla “base” della vita di questi luoghi, e cioè i ragazzi, lasciando da parte vedute politiche con il fine di aprire le porte ad iniziative simili, che fanno solo bene in un periodo in cui la storia dei “giovani che bivaccano quotidianamente sotto i portici” è all’ordine del giorno.

Prima puntata: da Stoà