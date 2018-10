Chiude Maconi, era da quasi 40 anni in viale Borri

I cartelli, enormi e coloratissimi, non lasciano spazio ai dubbi: l’attività dello storico negozio di casalinghi Maconi in viale Borri, specializzato anche in liste nozze, chiude, e elimina con una vendita straordinaria i prodotti che ha in magazzino.

«Ho deciso di mettere a posto le cose io, prima che ci pensi il Padreterno»: Enrico Maconi commenta così la decisione di chiudere il suo storico negozio di casalinghi in viale Borri, che dal 1981 era punto di riferimento per pentole, servizi e liste nozze «All’inizio volevo lasciarlo alle mie figlie ma non si sentono di portare avanti l’attività da sole».

Maconi ha 69 anni e «Guardo pentole e coperchi dagli anni 70» ci spiega: infatti prima lavorava nel negozio omonimo in centro, e poi ha aperto il negozio che da ormai 37 anni ha sede in viale Borri. «C’è di buono che sono riuscito a vendere la mia attività a un amico – continua – Che da marzo rileverà il posto. Sarà diverso, ci penserà lui a farlo andare avanti, ma in questo stabile almeno resterà un negozio di casalinghi».

Enrico Maconi

Resteranno magari anche le figlie? «Non lo so: il compratore ha dato loro disponibilità totale, ma loro mi han detto che senza di me non volevano andare avanti… quindi non so cosa succederà. Per il momento dobbiamo mettere a posto questa cosa. Dispiace, dopo tanti anni, ma era una scelta da fare»