Halloween Express, viaggio in treno nella notte delle streghe

In treno nella notte delle streghe: sono già aperte le prenotazioni per la notte sull’ ‘Halloween Express“, il treno più pauroso e divertente che Verbano Express organizza la sera del 31 ottobre prossimo.

La partenza è prevista da Luino, per un viaggio nella notte dei maghi e delle

streghe, con intrattenimento e spuntino offerti a bordo durante le soste previste

dall’itinerario.

Tutte le informazioni per prenotare e per ricevere i biglietti di viaggio:

www.verbanoexpress.it alla pagina ‘Prenotazioni Viaggi’. Posti limitati, è previsto intrattenimento e rinfresco a bordo per grandi e piccini