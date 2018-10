iostocoicontadini : gli agricoltori varesini espongono al Circo Massimo

I prodotti agricoli del Varesotto alla conquista della capitale. Dal prossimo 5 ottobre, infatti, gli agricoltori delle nostre zone avranno uno spazio alla fiera #iostocoicontadini ospitata al Circo Massimo.

Una delegazione troverà spazio negli 80 mila metri quadrati con cui il Villaggio Coldiretti conquisterà la Capitale: insieme a migliaia di agricoltori dalle diverse regioni faranno conoscere al pubblico il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy, per tutto il week end.

«Le nostre imprese – afferma il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori – ricambieranno la visita ai colleghi del centro Italia che tanto hanno apprezzato il ‘Villaggio’ milanese, tenutosi lo scorso anno. C’è l’entusiasmo di voler proseguire un confronto e di cogliere le nuove opportunità di un’agricoltura sempre più improntata all’innovazione e a un ruolo centrale all’interno della società civile e all’economia dei territori. Nei Villaggi Coldiretti, insieme alla tradizione e alla genuinità dei prodotti, si tocca con mano il futuro».

Al Circo Massimo a Roma – spiega Coldiretti Varese – ci sarà una vera e propria Arca di Noè dove scoprire gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. Sarà inoltre allestito il più grande mercato a chilometri zero di Campagna Amica con i prodotti agricoli provenienti da tutta Italia. Sarà anche l’occasione per un confronto con gli esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi dell’alimentazione, del turismo dell’ambiente e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti.