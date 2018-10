“Le faccio un bonifico”, cliente sparisce con 2 mila euro di anello

Acquista un anello da 2250 euro da Ceccuzzi, nota gioielleria del centro di Busto Arsizio, prova a pagare con la sua carta Banco Posta ma qualcosa non va, promette un bonifico non appena tornato a casa ma i soldi non sono mai stati versati.

Il sostituto procuratore Nadia Calcaterra ha chiuso le indagini su un 35enne di Busto Arsizio con qualche piccolo precedente, autore di una vera e propria truffa ai danni dello storico gioielliere bustocco.

La denuncia, infatti, è scattata quando il commerciante si è reso conto che il cliente non aveva mai effettuato il bonifico e si era reso irreperibile.

Non è la prima volta che accade nella nota gioielleria: qualche anno fa Riccardo Bossi (figlio di Umberto) aveva acquistato un Rolex e un girocollo per un valore comlessivo di 20 mila euro mai corrisposti. In primo grado era stato condannato a 10 mesi e 100 mila euro di multa.