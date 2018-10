L’ufficio notifiche e verifiche del comune trasferito in Via Sacco

L’ufficio “Notifiche e Verifiche” del Comune di Varese si è spostato a Palazzo Estense in via Sacco 5. La nuova sede, già operativa da qualche giorno, è stata scelta per garantire maggiore accessibilità e per semplificare l’azione amministrativa. L’Ufficio Notifiche e Verifiche gestisce oltre 10 mila pratiche e atti all’anno e si occupa di gestire importanti compiti per la cittadinanza. La consistente attività è data dai numerosi e diversi incarichi, come la consegna delle carte d’identità ai cittadini con difficoltà motorie o con problemi a recarsi presso gli uffici comunali, i certificati di idoneità alloggio, le notifiche ai cittadini di atti amministrativi e giudiziari.

L’ufficio dunque si è spostato dalla vecchia sede di San Fermo per trovare nuova sistemazione a Palazzo Estense in via Sacco 5. Gli orario di apertura al pubblico sono nelle giornate feriali dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.