Il Consiglio regionale vuole la messa in sicurezza della discarica di Gerenzano

Via libera all’unanimità nell’aula del Consiglio di Regione Lombardia alla mozione presentata da Roberto Cenci (Movimento 5 Stelle) e sottoscritta anche da altri esponenti di gruppi consiliari di maggioranza e minoranza che chiede alla Giunta regionale di attuare tutti gli interventi necessari per potenziare la messa in sicurezza della discarica di Gerenzano.

Nello specifico la mozione, emendata in alcuni punti su proposta dell’Assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo, sollecita la ripresa degli incontri tecnici per potenziare le attività di controllo e la messa in sicurezza della discarica.

Tra le opzioni che si chiede di prendere in considerazione, nell’ambito del procedimento di bonifica in corso, la sistemazione della copertura superficiale della discarica, l’aumento dei pozzi di sbarramento frontali, l’efficienza e l’efficacia degli impianti di captazione del percolato e dell’acqua di falda, la riprogettazione del sistema di monitoraggio formato da piezometri e l’adeguamento del protocollo analitico di monitoraggio della falda.