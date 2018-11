Dai cinguettii alla musica classica

Un viaggio per grandi e piccini lungo il percorso che unisce il canto degli uccelli alla musica classica, andata e ritorno, alla scoperta di voci, suoni e melodie. Questo il programma proposto per il pomeriggio di sabato 1 dicembre, dalle ore 15, nella sala del Camino del Castello di Masnago per l’evento “Il canto incantatore: la melodiosa voce degli uccelli”.

A promuovere l’iniziativa sono Accademia musicale Papillons e Lipu (Lega italiana protezione uccelli), insieme per svelare lo spettacolo della natura in cui gli uccelli sono dei veri e propri cantanti con le ali: “Fra allegri cinguettii e lugubri richiami, il loro mondo è fatto di suoni per ammaliare o per combattere, per ingannare o per corteggiare – spiegano i promotori – Un ricco vocabolario tutto da scoprire”.

Nella sinfonia della natura, esattamente come avviene in una sinfonia di Mozart o di Beethoven, i suoni si susseguono, si sovrappongono, hanno caratteristiche diverse e interessanti: “Sapersi orientare fra i principali protagonisti di questi meravigliosi paesaggi sonori, imparare a distinguerli e a nominarli, significa compiere qualche passo prezioso per addentrarsi con entusiasmo e creatività nel mondo della musica”.

Così come ogni cultura umana ha sviluppato un proprio bagaglio di stili musicali, strumenti, finalità e modalità esecutive, anche madre natura ha colorato ogni ambiente del mondo di suoni differenti e specie diverse.

L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria all’associazione. Ingresso da via Cola di Rienzo 42, Varese.

Per info e prenotazioni: 371 1714802.