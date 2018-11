Il derby Primavera al “Franco Ossola”

“Il derby è una partita diversa dalle altre”. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Tante, forse troppe e in diversi casi perdendo anche il significato vero della sfida.

Per una volta però il derby sarà davvero una gara diversa dalle altre. Per la prima volta, infatti, la sfida Primavera tra Milan e Inter si giocherà allo stadio “Franco Ossola” di Varese.

L’appuntamento è per sabato 24 novembre alle ore 13.00. Orario scomodo, ma anche la categoria Primavera si deve piegare alle esigenze televisive. La gara verrà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky).

Di fronte ci saranno due squadre che non hanno iniziato il campionato in maniera positiva: la classifica del “Primavera 1”, dopo 8 giornate, vede infatti l’Inter ottava in classifica con 12 punti, mentre il Milan è addirittura dodicesimo con appena 7 punti.

In panchina si sfideranno due allenatori con un curriculum molto differente: il mister rossonero è il viggiutese Alessandro Lupi, che dopo la gavetta nelle giovanili del Milan – e con un passato al Varese – è alla seconda stagione alla guida della Primavera. In nerazzurro invece, dopo l’addio a Stefano Vecchi, il tecnico è Armando Madonna, un grande esperto di calcio con un curriculum lungo e variegato, prelevato dopo un paio di stagioni positive alla Virtus Bergamo.