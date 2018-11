Festa e solidarietà: torna il Bazar di Natale

Torna a Ispra il Bazar di Natale del Comitato Insieme. L’appuntamento è per domenica 2 dicembre dalle 10 alle 18.

Il mercatino sarà allestito nella mensa del Jrc di Ispra e per tutta la giornata sono in programma tante occasioni per trascorrere la giornata in un’atmosfera natalizia e di festa.

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Per maggiori informazioni visita la pagina Facebook dedicata all’evento.