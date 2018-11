La Legionella può uccidere: se la conosci la eviti

E’ ancora fresco il ricordo dell’epidemia di Legionella che nei mesi scorsi ha causato cinque decessi e decine di casi di infezione a nord di Milano.

La Cna di Varese con l’obiettivo di fornire un’utile informazione a cittadini ed operatori del settore organizza per giovedì 29 novembre un incontro per spiegare cos’è la Legionella, dove e come si sviluppa e come prevenirla risanando tanto i circuiti nuovi quanto quelli già colonizzati.

L’appuntamento è per le 17.45 al Salone Estense del Comune di Varese, in via Sacco 5.

«Obiettivo dell’incontro è quello di dare una corretta informazione e proporre le soluzioni più recenti per operare un’efficace azione di prevenzione e di risanamento – spiega Gualtiero Fiorina, responsabile per il settore Installazioni e impianti della Cna di Varese – La contaminazione ambientale da Legionella negli impianti idrico sanitari e tecnologici di tutte le strutture civili e industriali, comprese quelle sanitarie, termali e ricettive, costituisce un grave rischio per la salute e deve essere circoscritto. Un corretto trattamento dell’acqua può aiutare a prevenire e risolvere questo problema, garantendo la sicurezza, la durata e l’igienicità degli impianti, ma anche un significativo risparmio energetico».

L’incontro è aperto a tutti ed è a partecipazione gratuita.

Il programma:

Ore 17.45 – Registrazione

Ore 18.00 – Introduzione: Dino De Simone, assessore all’Ambiente del Comune di Varese

Ore 18.15 – Legionella Pneumophila: relatore Stefano Bonfanti – Bwt Italia

La Legislazione vigente in Italia (Linee guida del 07/05/2015 sulla profilassi alla Legionellosi), le caratteristiche microbiologiche, l’habitat, i meccanismi di proliferazione e trasmissione, gli effetti sulla salute, i livelli di rischio. La valutazione e gestione del rischio.

Focus su sulle tecniche e i benefici di un corretto trattamento dell’acqua negli impianti sanitari e in quelli tecnologici, per contrastare la presenza di fattori promotori della crescita di biofilm e di Legionella.

negli impianti sanitari e in quelli tecnologici, per contrastare la presenza di fattori promotori della crescita di biofilm e di Legionella. Metodi di disinfezione delle reti di adduzione dell’acqua potabile: vantaggi e svantaggi. L’importanza di una corretta progettazione e manutenzione.

Accenni nuova UNI 8065

Ore 20.00 – chiusura dei lavori.