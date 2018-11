Sabato sera sul lago con il Fondue Boat

Sono partiti a pieno regime i Fondue Boat del sabato sera. Dal 10 novembre al 22 dicembre ogni sabato sera partenza dall’imbarcadero Lugano-Centrale per una crociera serale all’insegna del gusto. Fondue chinoise e fondue di formaggio vi aspettano già a partire dalle ore 19:00.

Il battello salperà alle ore 20:00 da Lugano-Centrale e alle ore 20:10 da Paradiso (rientro ore 22:20 a Paradiso e 22:30 a Lugano) per poter gustare anche con gli occhi il panorama del lago Ceresio.

Il ristoratore di bordo Cambusa Lugano è pronto ad accogliervi anche per cene aziendali. Potete acquistare il vostro biglietto sul sito www.biglietteria.ch oppure www.lakelugano.ch. Per maggiori informazioni chiamateci allo 091 222 11 13 o per e-mail sales@lakelugano.ch.