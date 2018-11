Si accendono le luci di Natale nelle vie: sono 130 in più

Si era già intuito, che Natale a Varese quest’anno sarà più esteso del solito: ma da domani 24 novembre 2018 (in realtà, già da stasera, giornata del black friday) si potrà notare “dal vivo” che Varese si riempirà di luci di Natale, anche in vie dove le luci non erano mai arrivate o non si vedevano da anni.

E, in più, per chi viene in pullman o in treno, ci sarà un “centro natalizio” in più rispetto a quello già annunciato tra piazza Repubblica e piazza Monte Grappa: tutto questo grazie a delle inaspettate sinergie che potenzieranno il natale 2018 della città giardino.

«Per il primo anno vediamo una presenza importante di luci, grazie alla attività di commercianti, professionisti e imprenditori – spiega l’assessore al Commercio Ivana Perusin – E a dirlo sono i numeri: fio a l’anno scorso venivano montate 220 luminarie, quest’anno sono almeno 350. E per questo oggi ringrazio Ascom che ci ha dato una grande mano per la città»

«Quest’anno è in effetti successo qualcosa che non si era mai verificato prima – spiega il fiduciario Ascom Varese Marco Parravicini – . Volevamo fare qualcosa di radicalmente diverso ed è stato possibile, grazie all’aiuto di alcuni imprenditori importanti per la zona»

A raccogliere la proposta di Parravicini sono stati, innanzitutto, gli imprenditori e professionisti che guidano Mc Donald’s, Tezenis, Generali: realtà che vivono nella zona oggetto del principale progetto, quella di piazza XX Settembre, che avrà non solo nuove luci di Natale ma musica diffusa ed eventi.

Un progetto da circa 15mila euro, che vede filodiffusione e luminarie triplicate, ma anche quattro “apecar” in piazza XX Settembre per una sorta di “angolo gourmet dello street food” che sarà attivo tutti i weekend dall’8 dicembre fino a Natale.

«Quest’anno finalmente diamo una giusta immagine al capoluogo – sottolinea Parravicini – Ringrazio per questo sentitamente gli sponsor, il comune e l’assessore, anche per la scelta della locandina, che ringrazia i commercianti che hanno deciso di contribuire a rendere più natalizia Varese».

LA LISTA DELLE VIE ILLUMINATE

via Volta

via Manzoni

via Moro

via Avegno

via Foscolo

via Mazzini

viale Milano

corso Matteotti

via Broggi

via del Cairo

via san Martino

via Albuzzi

via Donizetti

piazza Giovine Italia

via Rossini

via Cattaneo

via Croce

via Griffi

via Cimarosa

vicolo Scuole

via Como

via Magatti

via Bagaini

piazza Beccaria

via Marconi

via Ferrari

Via Dandolo

Viale Valganna

Via Romagnosi

Via Volta

Via Cavour da Luini a Dandolo

Via Cavour

Vicolo S.Chiara

Via Veratti

Zona Brunella

Comparto Robbioni/Del Cairo

Quartieri

Sacro Monte