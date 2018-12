Presepi in Regione, c’è anche quello di Porto Valtravaglia

«Da un’iniziativa come la mostra dei presepi realizzati dai bambini ammalati, in cura o con problemi di disabilità, che l’anno prossimo potenzieremo, vengono segnali incoraggianti e tante idee. Il segno principale che offre è che il Natale si avvicina, riproponendo semplicemente il significato cristiano della vita, e i bambini negli otto presepi esposti, pur avendo ricevuto lo stesso materiale dagli amici di Assogiocattoli, si sono sbizzarriti a cogliere segnali di sofferenza e di bisogno, ma anche di apertura e di speranza che mostrano a tutti».

Galleria fotografica I presepi in Regione 4 di 5

Così si è espresso l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini poco fa al Belvedere del 39° alla presentazione dell’esposizione ‘I presepi dei Bambini’, affiancato dal vicepresidente e dal direttore dell’associazione Assogiocattoli, Gianfranco Ranieri e Paolo Taverna. La sede della Regione sarà oggi straordinariamente visitabile fino alle 18, come una delle iniziativa per il Natale preparate dalla Giunta del presidente Lorenzo Fontana a Palazzo Lombardia.

VISITABILI FINO ALL’EPIFANIA – «Fino all’Epifania – spiega Bolognini – sarà possibile continuare a vedere questi presepi negli ingressi dei nuclei di Palazzo Lombardia e all’asilo nido, e nell’ufficio Presidenza».

«Il presepe – ha detto Ranieri, vicepresidente di Assogiocattoli, lombarda – è capace di portare a tutti un messaggio di pace e di speranza. Noi desideriamo che rimanga

viva una tradizione che ci consente di valorizzare uno dei prodotti tipici dell’artigianato e della piccola industria italiana».

OSPEDALI, ACQUISTATE GIOCHI PRESENTATI – «Voglio ringraziare

Assogiocattoli – ha concluso Bolognini – per la preziosa collaborazione. Vedo qui tanti direttori di strutture ospedaliere, per me è l’occasione per lanciare loro l’idea di

inserire i giochi che abbiamo presentato al Salone del Giocattolo, utili anche per l’inserimento di bambini con disabilità, nelle aree divertimento dei loro reparti. Il gioco è lo strumento di inclusione sociale per eccellenza, come confermano gli 82 parchi inclusivi che i sindaci stanno realizzando in Lombardia coi contributi del mio assessorato».

LE STRUTTURE CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA – Otto sono le

strutture del territorio lombardo (ospedali, enti e associazioni) che hanno accolto in pochissimo tempo l’iniziativa:

-‘Il pugno aperto’, società cooperativa sociale comunità alloggi minori di Stezzano (Bg);

–‘Fondazione asilo Mariuccia onlus’, centro di pronto intervento di Porto Valtravaglia (Va);

-‘Reparto pediatria Asst Monza’, presidio ospedaliero di Desio (Mb);

-Casa pediatrica Fatebenefratelli’, Ospedale ‘V.Buzzi’, di Milano

-Reparto pediatria ‘Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo’ di Pavia;

-Reparto oncoematologia ‘Braccialetti Rossi’, Asst dei Sette

Laghi, ospedale ‘Filippo Del Ponte’, di Varese;

-l’Associazione ‘La Tenda onlus’, di Novate Milanese (Mi);

-Nido Regione Lombardia, di Milano.