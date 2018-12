Scuola Materna Parrocchiale Invenzione S. Stefano

Via Redaelli 2, Laveno Mombello

Numero di telefono 0332 668788

Indirizzo email: scuolamaterna@parrocchiamombello.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: no

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva:

Breve descrizione dell’offerta formativa

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti