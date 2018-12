Tra elfi e gnomi, aspettando l’arrivo di Babbo Natale

Inizia ufficialmente la stagione del Natale 2018 fatta di mercatini, lucine, laboratori, spettacoli e feste tema per i bambini e le famiglie. Il tutto da godere girando per borghi e piazza del Varese e dintorni, rinfrancati dal sole e da un timido vento di Favonio che rende più miti le temperature invernali. Ecco gli eventi dedicati ai più piccoli

EVENTI, MERCATINI E INCONTRI DI NATALE

Varese: venerdì 7 alle ore 18 accensione delle luci ai Giardini estensi con concerto gospel – L’appuntamento

Varese: Sant’ambrogio in strada, mercatino e spettacoli itineranti nei vicoli del borgo venerdì 7 dalle ore 17 alle 23 – L’evento

Angera: una giornata di festa nel borgo con giro pony e spettacoli itineranti nel borgo in cui è allestito il mercatino – La manifestazione

Sesto Calende: letterine per Babbo Natale affidate al lancio di palloncini di sabato pomeriggio – Leggi qui

Cassano Magnago: ogni fine settimana sino a Natale c’è il Lindt Choco Festival, con giochi, degustazioni, magia e spettacoli – L’iniziativa

Somma Lombardo: a Volandia sino a fine anno c’è “Il Villaggio del Grinch”: la giostra “in volo con Babbo Natale”, laboratori, magia e i dolciumi – L’evento

SPETTACOLI

Varese: sabato il Teatro umbro porta in scena al Nuovo il suo Pinocchio, tra videogames e social contro il bullismo – I dettagli

Varese: domenica 9 dicembre a Filmstudio90 CinemaKids propone “La canzone del mare” – Il film

Saronno: speciale calendario dell’Avvento teatrale con “Calendario di Natale” in scena domenica pomeriggio al Giuditta Pasta – Per saperne di più

Maccagno: in Auditorium alle 16.15 è di scena “Fatti avanti se hai il coraggio“, a ingresso gratuito per la rassegna Bim Bum Bam – Lo spettacolo

LABORATORI

Varese: giornata di laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni nel Salone estense e angolo morbido per i più piccoli per tutta la giornata di sabato con inaugurazione del trenino di Natale – L’articolo

Brebbia: al Villaggio di Babbo Natale allestito per mercatino di sabato, si sperimentano i mestieri nel laboratorio guidato da gnomi ed elfi – La manifestazione

Varese: nelle giornate di sabato e domenica al museo Baroffio atelier per grandi e piccini dedicato all’arte del Presepe di Lobato – Leggi qui

Castiglione Olona: speciale visita guidata e laboratorio scintillante per il “Natale a gonfie vele” al Museo della Collegiata sabato 8 dicembre dalle ore 15 – L’iniziativa

Taino: durante il mercatino di Natale laboratori per bambini nel pomeriggio, prima dell’accensione dell’albero – Leggi

Varese: l’arte di creare decorazioni nel laboratorio “Aspettando il Natale” di Villa Panza, domenica pomeriggio – Come partecipare

Gallarate: visita guidata e laboratorio su “L’essenza dell’assenza” al MA*GA domenica pomeriggio – I dettagli

GITE FUORI PORTA

Arona: nel pomeriggio di sabato lo spettacolo “Nico cerca un amico” al Teatro sull’Acqua – Lo spettacolo

Como: la città dei Balocchi si illumina con le suggestive proiezioni del Magic Light Festival – La manifestazione, la mostra di 60 anni di giochi Chicco

Ornavasso: spettacoli e laboratori nel fine settimana alla Grotta di Babbo Natale – Il programma

Macugnaga: la Regina dei Ghiacci accoglie grandi e piccini a 1700 metri – L’iniziativa