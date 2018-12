Varese in gran spolvero al “Levi”: Capoterra si deve arrendere

Torna a vincere “sul campo” il Rugby Varese – dopo il successo a tavolino sull’Amatori&Union – e lo fa nella maniera più bella: superando nettamente (27-5) i sardi del Capoterra davanti al pubblico del “Levi”.

Galleria fotografica Rugby Varese - Amatori Capoterra 27-5 4 di 21

Grande partita quella giocata dagli uomini di Galante e Pella, ai quali è mancata solo la quarta meta per una festa completa: sintomatico che al fischio finale i festeggiamenti siano stati “rallentati” proprio dal fatto di non essere riusciti a ottenere il punto bonus, a riprova della “fame” mostrata dai biancorossi al cospetto dei più quotati sardi.

Il Varese ha messo da subito in campo una forte pressione che ha sorpreso il Capoterra, anche se il punteggio è rimasto sullo 0-0 per ben mezz’ora. Gli sforzi dei padroni di casa però hanno iniziato a dare frutto nel finale di primo tempo: Comolli ha segnato il piazzato del 3-0 (30′) mentre 6′ dopo Federico Bianchi ha trovato la prima meta del match, trasformata di nuovo da un preciso Comolli.

Pandozy, migliore in campo

Al rientro dagli spogliatoi, si è visto un Varese davvero molto bello, trascinato da un monumentale Pandozy, anche se proprio nel momento migliore il Capoterra è andato per due volte vicino alla meta. Ottima, in queste circostanze, la reazione della difesa soprattutto con gli uomini di mischia. Così è toccato a Valcarenghi – abile a bucare la linea difensiva – dilatare il vantaggio con la meta giunta al 23′, di nuovo trasformata da Comolli.

La reazione dei sardi, stavolta, ha messo un po’ in difficoltà il XV biancorosso ed è culminata con la meta del seconda linea ospite Michele Lupi, marcatura per altro non seguita da trasformazione.

Il cartellino giallo sventolato al pilone sardo Poloni ha dato fiato al Varese che ha ritoccato il punteggio con Comolli al piede e quindi, al 38′, è andato di nuovo in meta con Valcarenghi (in campo da titolare ma con un inusuale numero 23), bravo a sfruttare un’incertezza difensiva. La trasformazione, affidata a Broggi (subentrato a Bianchi) ha chiuso i conti sul 27-5.

Una vittoria davvero bella e importante, contro un’avversaria sulla carta superiore, che ha permesso al Varese di balzare al settimo posto in classifica e allontanarsi dalla zona “rossa” dove invece è rimasto l’Amatori&Union in seguito alla penalizzazione subita dopo il match col Varese. Settimana prossima ultimo impegno del 2018 sul campo di Sondrio, diretta rivale in classifica.

RUGBY VARESE – AMATORI CAPOTERRA 27-5 MARCATORI. Primo tempo: 30’ cp Comolli (V); 36’ mt F.Bianchi tr Comolli (V). Secondo tempo: 23’ mt Valcarenghi tr Comolli (V); 28′ mt Lupi (C); 32’ cp Comolli (V); 38′ mt Valcarenghi tr Broggi (V). VARESE: F. Bianchi (Broggi), R. De Cecilia, Malnati, Valcarenghi, Fulginiti (Genua), Pandozy, Comolli (Banfi), Borello (c.), L. De Cecilia, S. Sessarego, Pellumbi, Castiglioni (Martinoli), Gulisano (Maletti), Dal Sasso (Patruno), Djoukouehi (Bosoni). All.: Pella e Galante.

NOTE. Arbitro: Riccardo Bonato di Alessandria (F. De Bernardi, D. Shlyk). Cartellino Giallo a Poloni (C).

CLASSIFICA (dopo 8 giornate): Rovato 34; Centurioni*, Monferrato 33; Piacenza 31; Capoterra* 24; Bergamo 21; VARESE 16; Sondrio 14; Lecco 13; A&U Milano, Novara 7; Genova 1.