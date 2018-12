Vuelle Pesaro – Openjobmetis, la partita in diretta

Palla a due alle 20,45 per la partita valida come 13° turno di Serie A di basket: la Openjobmetis di Caja è impegnata nelle Marche, alla Vitrifrigo Arena contro i padroni di casa della Victoria Libertas Pesaro. Il match sarà raccontato azione dopo azione nel nostro liveblog, già aperto dal venerdì: i lettori possono partecipare scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #pesarovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.