Chi vuole “adottare” un albero di Natale?

“Adottare” e addobbare un albero distrutto dal maltempo che ha devastato i boschi del Nord-Est: a Varese sarà possibile questo fine settimana.

Un’iniziativa di Coldiretti e Campagna Amica porterà negli agrimercati di Varese (Piazzale De Gasperi, venerdì 14 dalle 8.30 alle 12.30) e Induno Olona (San Cassano, sabato 15 dalle 8.30 alle 12.30) le punte d’abete spezzate dal maltempo, ideali per realizzare il proprio e vero “albero di Natale” a casa.

I cittadini avranno la possibilità di acquistare ad 15 euro una punta di un abete di dimensioni variabili dal 1,5 ai 2 metri caduto sull’Altopiano di Asiago, uno dei luoghi simbolo della devastazione: un’iniziativa già sperimentata, con grandissimo successo, nel giorno dell’Immacolata al mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano.

«E’ un gesto concreto e importante per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite – spiega Paolo Zanotti, presidente dell’associazione provinciale AgriMercato – Saranno disponibili le piante recuperate da Coldiretti, Federforeste e Pefc. Un’iniziativa solidale, ma non solo: è anche l’occasione per far conoscere l’importanza di scegliere per Natale l’albero vero Made in Italy, che concilia il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente, a differenza di quelli di plastica che nascono dal petrolio e inquinano».

L’ondata di maltempo lo scorso 29 ottobre ha provocato la strage di alberi nel Nord Est, con oltre 8 milioni di tonnellate di piante a terra, soprattutto faggi ed abeti bianchi e rossi, compromettendo l’equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane e mettendo a rischio la stabilità idrogeologica.

«Un duro colpo per le popolazioni colpite dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche economico ed occupazionale – Ricorda il presidente di Coldiretti Varese, Fernando Fiori – La necessaria rimozione degli alberi caduti si è resa difficoltosa per i macchinari distrutti ed a causa dei danni alla viabilità forestale ma pesano anche i costi di taglio, sistemazione e ripristino del bosco: anche per questo, è ancor più importante sostenere l’iniziativa».

I “tutor” di Coldiretti, presenti nei mercatini che come sempre metteranno in vendita, oltre agli abeti, anche i consueti alimentari come frutta, verduera, miele, confetture e formaggi messi in vendita dai produttori, saranno inoltre presenti per aiutare e consigliare i consumatori a scegliere, posizionare e riciclare l’abete dopo le feste. Nei due AgriMercati verranno infine raccolte le firme a sostegno della petizione europea “eat original/scegli l’origine” per chiedere all’Europa di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti, proteggere la nostra salute e prevenire le frodi alimentari.