I bambini fanno rivivere i quadri per l’open day della loro scuola

L’arte prende vita a Casciago. È successo per un giorno nella scuola primaria di Casciago. Sabato 12 gennaio, infatti, in occasione dell’open day della Primaria Sant’Agostino i bambini che frequentano quell’istituto hanno deciso di accogliere i futuri compagni in una maniera molto particolare: animando quadri d’autore

Salendo dalle scale ad accogliere i visitatori c’erano “I giocatori di carte” di Cezanne. In uno dei corridoi della scuola è stato possibile invece ammirare “La dama con il turbante” meglio conosciuta come “La dama con l’orecchino di perla” di Vermeer, accanto alla quale una dama ed un barone sorseggiano il tè nella sala da pranzo di Signac. In fondo al corridoio dame e giovanotti trascorrono piacevoli momenti facendo “Colazione sull’erba” sul prato di Monet.

Il tutto si inserisce nei progetti di sensibilizzazione artistica che la scuola porta avanti da alcuni anni per avvicinare i giovani studenti alla bellezza dell’arte, quale linguaggio universale capace di parlare anche a lingue e culture differenti.