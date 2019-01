Il lago di inverno, con gli acquerelli

Un pomeriggio di arte, acquerelli e magia per disegnare, con l’aiuto di Carmen Sara Francocci, “un piccolo spettacolo invernale” su carta.

L’appuntamento è per sabato 26 gennaio alle ore 15 all’Agricola, di fronte al Lago di Varese.

Il corso, adatto ai bambini a partire dagli 8 anni, è dedicato agli appassionati o a chi si avvicina a questa tecnica per la prima volta: non è necessario essere esperti pittori e tutto il necessario verrà fornito durante la lezione.

La lezione sarà introdotta da una breve spiegazione teorica sul colore (caratteristiche dei pigmenti, differenza tra colori in tubetto o pastiglie), carta (come scegliere il supporto adatto e i diversi utilizzi) e tecnica sul materiale occorrente e come usarlo, nel giusto ordine.

E poi, lasciandosi ispirare da luci e ombre che si riflettono poeticamente sullo specchio del lago in questa stagione, si imposterà la traccia per il disegno, imparando a scegliere il modo migliore per applicare il colore evitando gli errori più comuni e scoprendo i trucchi del mestiere della nostra docente.

I corsi sono a pagamento e il numero di posti è limitato.

Nei costi di iscrizione (15 euro), sono compresi tutti i materiali necessari.

