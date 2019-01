Messa in sicurezza del muro sulla Sp46: i lavori al via a metà febbraio

Partiranno a metà febbraio i lavori di consolidamento del muro di via Baracca che sostiene la strada di accesso al Palazzo comunale e che affaccia sulla strada provinciale Sp46.

L’opera di consolidamento sarà realizzata con un complesso sistema di palificazione del muro, “una tecnologia innovativa – spiega una nota del Comune – che prevede l’impianto di uno scheletro formato da pali di acciaio che servirà a fissare la struttura del muro. Una scelta questa che comporterà un sostanzioso investimento ma che si è resa necessaria per garantire la stabilità degli edifici e il transito lungo la strada provinciale”.

I lavori dureranno diverse settimane e comporteranno non poche ripercussioni sulla viabilità: “L’impegno degli uffici comunali coinvolti sarà perciò quello di gestire con la massima attenzione il transito e l’accessibilità, cercando di organizzare il tutto per arrecare il minor disagio possibile ai residenti ed alla viabilità”.

Per questo, entro la fine del mese di gennaio, sarà organizzato un incontro informativo con i residenti, i dipendenti comunali e gli altri soggetti interessati ma aperto a tutti.

“Finalmente – commenta il gruppo di maggioranza Vedano Viva – dopo anni di promesse e dichiarazioni di intenti solo sulla carta, sta per trovare una soluzione la messa in sicurezza di un punto del paese che destava forte preoccupazione nei cittadini vedanesi e non solo”.