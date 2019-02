Alla Rasa arrivano le scale per raggiungere i cari estinti

Se per alcuni luoghi l’acquisto di nuove scale è una faccenda di routine, anche se si tratta di scale per raggiungere i colombari più alti nei cimiteri, per la frazione varesina della Rasa questa è una notizia attesa: il comune di Varese, dietro richiesta dei residenti, ha comprato due scale per il cimitero locale.

Il cimitero della frazione non ne era dotato: fatto che creava comprensibili disagi ai parenti. Ora la cura dei cari estinti sarà un po’ più agevole.

Le due scale di cui ora è stato dotato il cimitero della Rasa fanno parte di una fornitura di sei, due delle quali andranno al cimitero di Casbeno, e due a quello di Giubiano.