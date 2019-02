“Choose love” al Sociale il film di Thomas Torelli

Si intitola “Choose love” il film in programma per lunedì 18 febbraio, alle ore 21.00 al Cinema Teatro Sociale di Luino. Il film verrà presentato dal regista Thomas Torelli che terrà un dibattito sul tema.

“Choose Love” racconta il percorso che ognuno di noi dovrebbe fare scegliendo ogni giorno, in ogni istante un atteggiamento nei confronti del prossimo e della vita. Un percorso di apertura, di perdono, di amore. Sono le uniche scelte che ci permettono una vita serena, sana e in grado di creare un modello di società diverso.

Ogni giorno siamo chiamati a compiere decine di scelte. Quelle che presuppongono un rapporto con gli altri dovrebbero essere dettate solo da l’amore, solo così potremmo aspirare ad una vita più serena, nonostante le complicazioni emotive. Come fecero grandi personaggi della storia, da Mahatma Gandhi con la filosofia della non violenza a Nelson Mandela che dopo 27 anni di ingiusta prigionia capi che l’unico modo per creare un nuovo Sud Africa era quello dell’integrazione e del perdono. Vendicare gli innumerevoli soprusi avrebbe creato una spirale di odio che avrebbe portato la nazione allo sfacelo, lui scelse ’amore e questo fu di esempio per milioni di persone.

In uno dei miei precedenti film, Un altro mondo, il viaggio che si è tentato di fare è stato quello di portare alla luce i legami nascosti tra le cose e l’importanza di un atteggiamento spirituale in grado di generare consapevolezza e cambiamento; questo nuovo film ne è la diretta conseguenza, o se vogliamo il passo successivo. Questo viaggio sarà affrontato da diversi punti di vista: dal punto di vista antropologico, filosofico, spirituale e medico. Quello medico lo affidiamo per esempio a Deepak Chopra nella frase “Smettila di avere ragione”. Affermazione semplice e geniale che nel film viene spiegata. Se la gente smettesse di avere ragione, non ci sarebbe più bisogno di discutere, di combattere. Sarebbe una vita a l’insegna della felicità e perché no, anche del benessere. A tal proposito, è stato importante il contributo dello scienziato Bruce Lipton, scopritore dell’epigenetica, riguardo la possibilità che il pensiero e le emozioni possano modificare i geni umani, e quindi il DNA. Rispetto a Un altro mondo il linguaggio sarà differente, in quanto i protagonisti saranno anche persone comuni che sono riuscite ad andare oltre, persone che sono riuscite a superare episodi drammatici scegliendo l’amore. Tra tutte, una superstite del genocidio tra Hutu e Tutsi in Ruanda, che durante il processo contro chi gli aveva sterminato la famiglia, si alzò in piedi assolvendo i carnefici. Da li cominciò un percorso che la portò a scrivere un libro e a raccontare la sua storia a milioni di persone, fino alla candidatura nel 2010 al Nobel per la pace. Ogni giorno, ognuno di noi si trova davanti alla possibilità di scegliere: scegliere di vendicarsi, arrabbiarsi. Ogni giorno possiamo e dobbiamo scegliere l’amore, lasciar andare la rabbia, smettere di avere ragione. Facciamo fiorire la pace nei nostri cuori, perché solo così facendo fioriranno i cuori che tocchiamo con il nostro esempio. Questo è quello che creerà un altro mondo. Scegli anche tu, scegli l’amore.“Choose Love”.

La proiezione è alle ore 21, il Cinema Sociale di Luino è in via Corso XXV Aprile.