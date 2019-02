Il comune dà il benvenuto ai nuovi volontari di servizio civile

Sono entrati ufficialmente in servizio i volontari comunali del servizio civile: 28 giovani che dedicheranno i prossimi dodici mesi – 30 ore settimanali per un totale di oltre 1400 ore ciascuno – alla realizzazione di cinque progetti in ambito assistenziale, educativo e culturale.

«Auguro una splendida esperienza ai nuovi volontari del 2019 – dichiara l’Assessore alle Risorse Umane, Francesca Strazzi – ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 28 anni che hanno deciso di condividere le finalità dei progetti promossi dall’Amministrazione. Per questo abbiamo deciso, quest’anno, di consegnar loro una Costituzione: per un anno saranno collaboratori della città e svolgeranno un percorso di cittadinanza attiva a stretto contatto con la comunità di Varese, era giusto consegnar loro quello che costituisce le fondamenta del lavoro per tutti noi».

Il servizio comincia con un periodo di formazione su tematiche generali legate alla “difesa della Patria non armata e non violenta”, per consentire ai volontari di calarsi interamente nel ruolo. Successivamente, verranno approfondite tematiche specifiche legate al settore d’ingresso, formazione che consente ai giovani di acquisire le conoscenze necessarie per svolgere le attività previste dal progetto.

«Il servizio civile – continua l’Assessore – rappresenta per il giovane la straordinaria occasione per imparare ad esprimere se stesso attraverso l’esercizio di un servizio per la comunità. Un’esperienza che può accrescere il bagaglio personale e professionale, favorendo il futuro inserimento nel mondo del lavoro».

I nomi dei 28 volontari di servizio civile, che nelle prossime settimane la città avrà modo di conoscere mentre svolgeranno il loro servizio per la comunità sono: Marta, Riccardo, Vanessa, Ayoub, Sofia, Medea, Sara, Lara, Matteo Giacomo, Giada, Sofia Giulietta, Camilla, Yasmine, Francesca, Lucila, Marta, Ester, Francesca, Elisa, Chiara, Pasquale Mattia, Elena, Marta, Alex, Roberto, Valentina, Federica e Giorgia, i 28 giovani volontari e nelle prossime settimane la città avrà modo di conoscerli mentre svolgeranno il loro servizio civile per la comunità.

I PROGETTI AVVIATI

Giovani per la città

8 giovani

Servizio Informagiovani e Informalavoro

Incremento della rete di contatti, attività e progetti afferibili alla sfera di competenza delle Politiche Giovanili del territorio comunale, consolidando e – dove possibile – implementando i rapporti in essere, attraverso la realizzazione di progetti specifici ed il mantenimento delle attività proprie del servizio Informagiovani e dello Spazio Giovani, appositamente pensati per offrire al contempo servizi informativi qualificati e specifici, e spazi co-gestiti dagli stessi giovani in sinergia con gli operatori delle politiche giovanili.

Chi viene a trovarmi?

3 giovani

Attività’ Anziani e Disabili

Supporto negli interventi di natura socio-assistenziale domiciliare e all’organizzazione generale della vita degli anziani e degli adulti disabili. Sostegno alle attività di integrazione e di stimolo al mantenimento di relazioni sociali per le persone sole e maggiormente in difficoltà, in continua interazione con gli operatori referenti dei servizi domiciliari.

Intrecci d’Infanzia

8 giovani

Attivita’ Servizi per l’Infanzia

Supporto nella realizzazione di attività educative volte a è favorire nel bambino il processo di riconoscimento della propria identità nell’odierna società, attraverso la creazione di un sistema integrato tra i servizi all’infanzia e le famiglie.

In particolare si promuovere lo sviluppo globale del bambino: nella maturazione della propria identità, nello sviluppo dell’autonomia, nel riconoscimento delle emozioni, nella libera espressione di sé coniugando sapere e fantasia, nella conoscenza del mondo (partendo dal proprio territorio), nella formazione di un senso storico. Supporto al personale educativo durante l’intera giornata scolastica (servizio di pre-dopo scuola, accoglienza, attività di laboratorio, pranzo, riposo…).

Varese e Natura. Scommettere sull’industria del bello e della cultura per un rilancio turistico della città

6 giovani

Servizio Gestione eventi culturali

Rafforzare le attività svolte dall’Assessorato alla cultura e turismo del Comune di Varese di nuova valorizzazione della realtà locale promuovendo una serie di proposte che permettano di fruire a più ampio raggio delle opportunità offerte dalla città capoluogo e della provincia di appartenenza.

Supporto nel valorizzare le attività promozionali sviluppate in sinergia con Regione Lombardia ed Explora, per proseguire nell’offerta di sempre migliori servizi di promozione ed accoglienza turistica e disegnare, di concerto con gli interlocutori del territorio varesino, il futuro turistico del capoluogo, anche in relazione alle modifiche normative e alle disposizioni attuative date dalla Regione.

#Inbiblioteca

3 volontari

Attività Sistema bibliotecario

Supporto nella valorizzazione e promozione del ricco e prezioso patrimonio librario e documentario, storico e contemporaneo della Biblioteca Civica, con lo scopo di farlo conoscere alla cittadinanza.

Pubblicizzazione della biblioteca ai cittadini del comune e della provincia di Varese, con la finalità di consolidare l’attuale offerta e di elevare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi bibliotecari e delle attività culturali, puntando altresì all’ampliamento degli orari di apertura al pubblico, anche nella giornata di domenica.