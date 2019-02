Sapori francesi e mattoncini Lego

Un fine settimana dedicato ai sapori, alle passeggiate e alle mostre. Il tempo sarà bello, almeno in parte. Sabato ci sarà qualche nuvola mentre domenica la giornata sarà ben soleggiata – Meteo

INCONTRI

Varese – Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà, dal 21 al 24 febbraio, a Varese in Piazza Montegrappa. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. – Tutto il programma

Varese – “Fotogiornalismo. Storie e personaggi raccontati attraverso l’obiettivo”, l’incontro è per sabato alle ore 21.00 alla Sala Montanari del Comune di Varese (Via dei Bersaglieri, 1) con Giorgio Lotti, uno dei più conosciuti fotoreporter italiani. Incontro organizzato da: www.leviedeiventi.it.

Varese – Domenica 24 febbraio appuntamento con “Il Caffè Filosofico” alla Biblioteca Civica. Nel XXVI Canto dell’Inferno, Dante fa dire ad Ulisse che non siamo stati fatti per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Dunque fine dell’uomo è una vita dedicata alla formazione intellettuale, al sapere e alla condotta virtuosa. Tuttavia oggi non risulta più immediatamente chiaro cosa si intende per virtù e per quale motivo bisogna agire in modo virtuoso. Il concetto sa di tempi passati ed è quasi caduto nell’oblio. Tuttavia ci chiediamo se non possa avere ancora una sua attualità. Relatore: Antonio G. Balistreri.

Varese – Domenica le “Uscite Narranti” presentano la visita “Padre Kolbe, Sangallo nascosta e Ronchetto Fè” alla Chiesa Padre Kolbe (Viale Aguggiari, 140). Dahinden e la sua cupola avveniristica, una chiesa incredibilmente moderna, prati panoramici e parchi nascosti, non solo un quartiere popolare e popoloso. Durata 2h 30’ circa. Per info: info@officinambiente.org.

Bodio Lomnago – Vino e musica per celebrare la vita: è questo il senso della manifestazione che ogni anno si rinnova a Villa Bossi.

L’appuntamento quest’anno è per il 24 febbraio (Villa Bossi a Bodio Lomnago, Varese, via Carlo Bossi 33). – Tutto il programma

Inarzo – Una sfida per famiglie e gruppi di amici da vivere immersi nella natura protetta della Palude Brabbia, sino all’ultimo indizio. È la nuova gara di orienteering “Bussola e impronte” promossa dalla Lipu (Lega italiana protezione uccelli) dell’Oasi Palude Brabbia per il pomeriggio di domenica 3 marzo. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Torna al Museo della Collegiata di Castiglione Olona la Sacra Famiglia con Santa Caterina da Siena, dopo l’intervento di restauro condotto da Isabella Pirola sotto la direzione della dott.ssa Ilaria Bruno della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano. Domenica 24 febbraio il restauro sarà presentato al pubblico nel corso di una conferenza ad ingresso libero, in programma alle 16 nella Nuova Scolastica del Museo. Interverrà la restauratrice Isabella Pirola, con l’introduzione della conservatrice Laura Marazzi – Tutto il programma

Cuveglio – Venerdì 22 febbraio, alle ore 21.00 nella Sala Consiliare del comune di Cuveglio (piazza Marconi 1), avrà luogo la presentazione dell’ultimo libro di poesie di Sergio Melchiorre: «Occhi autunnali», edito dalla Casa Editrice Librintasca di Lecce. – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Si rinnova per il secondo anno consecutivo l’iniziativa di volontariato promossa dall’Associazione Articolo Tre di Varese assieme alla Fondazione Sacra Famiglia di Coquio-Trevisago. Domenica 24 febbraio, infatti, a partire dalle ore 15 tutti i protagonisti della seconda edizione della cena di beneficenza Gran Galà in blu-#bluecarpet si ritroveranno presso il padiglione Pogliani dell’Istituto di Cocquio-Trevisago, via Pascoli 15, per un pomeriggio di volontariato. – Tutto il programma

Arcisate – Un incontro da non perdere con uno dei più grandi alpinisti del mondo in attività. Sabato 23 febbraio, ad Arcisate, arriva Marco Confortola, il “cacciatore di 8.000”, come lui stesso si definisce nel libro che racconta la sua vita e le sue straordinarie avventure sulle montagne più alte del mondo. – Tutto il programma

Castellanza – La Corte del Ciliegio riapre a bambini e famiglie con una ludoteca e tanti giochi tutti nuovi da scoprire durante l’inaugurazione di domenica 24 febbraio.

In mattinata, alle ore 10 l’inaugurazione ufficiale alla presenza di tutte le autorità. – Tutto il programma

Castellanza – Si intitola “Festa Latina” ed è il nuovo evento proposto dalla Pro Loco di Castellanza con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza in collaborazione con la scuola di ballo Corazon Latino. L’evento si svolgerà sabato 23 febbraio dalle ore 21,00 presso la Sala Rotonda in piazza Castegnate 2bis a Castellanza. Per tutta musica e tanto divertimento con l’esibizione del Team Corazon Latino. – Tutto il programma

Tradate – Il Motoclub Tradate ri-compie 60 anni e festeggia sabato 24 febbraio a Villa Truffini – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Sabato, alle ore 21, allo Spazio Yak (Piazza Fulvio De Salvo, 6) spettacolo teatrale “Finestre” di Francesca Tacca e Marco Taddei. Finisterre è un luogo della Galizia in Spagna affacciato sull’oceano. Finisterre è anche un nome, quello di Alejandro Finisterre: uomo, sognatore, inventore, poeta, editore, viaggiatore, esiliato, antifascista, ballerino di tip tap. Biglietto intero € 12. Biglietto ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) € 8. www.karakorumteatro.it.

Varese – Sabato sera la Stagione Teatrale 2018/2019 con “Parson Dance” al Teatro Openjobmetis di Piazza della Repubblica.

Varese – Venerdì 22 febbraio, al Teatro Apollonio di Varese andrà in scena la magia. Torna, infatti, il “Gala del Sorriso”, una serata all’insegna dei trucchi e illusioni per sostenere la Fondazione Il Ponte del Sorriso. Ricco il cast di illusionisti, maghi e fantasisti internazionali che si alterneranno sul palcoscenico di Piazza Repubblica – Tutto il programma

Besozzo – “Nella rete” è lo spettacolo teatrale sul cyberbullismo proposto da Teatro del Buratto e comune di Besozzo per sabato 23 febbraio alle ore 21 al Teatro Duse. Alla serata interverrà anche la professoressa Elena Ferrara, già senatrice e promotrice della legge n.71 del 2017 contro il cyberbullismo. Sold out – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Musica, danza e poesia: “Centimetri di anima”, debutta al Nuovo Teatro. Sabato 23 febbraio Soraya Cordaro in scena con uno spettacolo molto particolare, accompagnato dalla musica dal vivo di Alessio Penzo e Giovanni Iapichino – Tutto il programma

Malnate – Da 25 anni insieme per divertire. Sabato 23 febbraio, al Teatro Oratorio di Malnate, i “Tra-Ballanti” presenteranno l’ultima commedia “È meglio essere vivi!”. Una storia esilarante che narra di risvegli e assicurazioni sulla vita. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Domenica 24 febbraio 2019, dalle 10 alle 19, nell’elegante cornice di Villa Oliva a Cassano Magnago è in programma una giornata dedicata alle future coppie di sposi, Cassano Magnago Sposi. Durante l’evento, oltre a visitare la Villa comunale, i partecipanti potranno conoscere gli operatori del mondo Wedding ed i relativi servizi: fotografi, musicisti, ristoranti, hair stylist, agenzie viaggi, bomboniere, ecc..La Villa sarà aperta non solo ai futuri sposi ma anche a tutti coloro che vorranno visitarla. Durante l’anno è possibile affittare le sale di Villa Oliva per matrimoni, ricorrenze, compleanni (e ogni altro evento), a un prezzo davvero interessante. – Tutto il programma

Gallarate – Il circolo Arci Cuac a Gallarate ospita questa settimana lo spettacolo teatrale “Alda Merini, ovvero La dismisura dell’anima”, dedicato alla figura della “poetessa dei navigli” milanese. L’evento è proposto insieme al Collettivo Lilith. Lo spettacolo teatrale è proposto dalla Compagnia dei Gelosi. Appuntamento venerdì 22 febbraio – Tutto il programma

Gallarate – Dorothy balla con le scarpette rosse nel musical “Il mago di Oz”. Lo spettacolo interpretato da cantanti, attori, ballerini e acrobati del Family show andrà in scena domenica 24 febbraio alle ore 16 a l Teatro Condominio – Tutto il programma

Gallarate – Il 23 febbraio il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate propone un nuovo appuntamento della stagione teatrale. In scena, un classico di Carlo Goldoni, “La locandiera”, con la compagnia Sarabanda. – Tutto il programma

Casorate Sempione – Sabato 23 febbraio 2019, alle 21, nella Sala Consiliare ‘Laura Prati’, Via De Amicis 3 a Casorate Sempione è in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia Instabile Quick «I promessi sposi. I difficili passi dell’amore», liberamente ispirato a I promessi sposi di Alessandro Manzoni. – Tutto il programma

MUSICA e SERATE

Varese – Appuntamento per il fine settimana alle Cantine Coopuf: venerdì 22 serata “6 Feet Deep”, il format hip-hop per eccellenza della città di Varese. Sabato serata co n Sore, Overcharge e Stoned Monkey. Domenica aperitivo dedicato alla musica milanese d’osteria con Sem Pizzi Duo (Ma Sem in tri). – Tutto il programma

Varese – Domenica per la Stagione Musicale Comunale 2018/2019 | XX Edizione in concerto Alliage Quintet al Salone Estense di Via Sacco 5 con Sabine Meyer clarinetto, musiche di Purcell, Dukas, Šostakovič, Milhaud, Stravinsky, Borodin. Info su prezzi e prevendite abbonamenti e biglietti: www.stagionemusicale.it

Varese – Appuntamento con il jazz per “Speakinjazz” con Gershwin e l’opera jazz Porgy and Bess. Domenica, alle ore 17.30 allo Spazio Yak di Piazza Fulvio De Salvo, 6 con Enrico Salvato, piano, Giusy Consoli, voce. Con la direzione artistica di Renato Bertossi . Ingresso riservato ai soci del 67 Jazz Club, ingresso 10 euro. www.karakorumteatro.it

Bodio Lomnago – Sabato 23 febbraio appuntamento con la rassegna musicale “Giovani talenti alla ribalta”, 25a edizione – 2018/2019. Alle ore 21.00 all’Auditorium del Civico Liceo Musicale con Kristofer Gjoni – Recital pianoforte, Musiche di Beethoven, Chopin, Brahms, Prokofiev. Prevendite abbonamenti e biglietti: Endas Varese www.facebook.com/EndasVarese | 0332.263483 e 348.0600537. Strumenti Musicali Molteni, via Bizzozero 18 – Varese, 0332.283506.

MOSTRE

Lugano – Continua la mostra “Nature Whit Lego Bricks” con milioni di mattoncini colorati compongono 35 sculture di animali con altezze fino a 3 metri – Tutto il programma

Gavirate – A partire dal 16 novembre e fino all’8 settembre 2019, alla Historian Gallery di via Tinella 3 a Oltrona di Gavirate, saranno esposte le 64 tavole che compongono la mostra “Silenzio Metafisico”, del grande artista Giorgio De Chirico. – Tutto il programma