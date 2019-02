Sole, appuntamenti in musica e opportunità per giocare

Un po’ più ventoso e fresco di quello passato questo ultimo fine settimana di febbraio sarà comunque caratterizzato da giornate da tiepide giornate di sole da godere come anticipo di primavera e un gran numero di iniziative e appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie tra spettacoli teatrali, musical concerti, giochi e laboratori.

SPETTACOLI

Varese: dieci artisti sul palco dell’Apollonio venerdì sera per il “Galà del sorriso” a sostegno dell’Ospedale pediatrico > L’articolo

Saronno: la favola musicale “La storia dell’elefantino Babar” suonata e raccontata per i bambini sabato mattina all’Auditorium per via Reina > Scopri di più

Busto Arsizio: due repliche sabato, al pomeriggio e in serata al Cineteatro Lux di Sacconago per il musical “Stai con noi” > Come partecipare

Varese: torna al cinema per un giorno “Pinocchio”, il classico Disney proiettato a Filmstudio90 per CinemaKids > I dettagli

Castiglione Olona: domenica pomeriggio Il Castello di Monteruzzo si trasforma in teatro per bambini e ospita due repliche di “Pulcette” > Lo spettacolo

Gallarate: domenica pomeriggio “Il mago di Oz” al Teatro Condominio diventa un musical interpretato da ballerini, cantanti, attori e acrobati del Family show > L’evento

IN BIBLIOTECA

Daverio: secondo appuntamento sabato pomeriggio con i laboratori intitolati “Inverno tattile: il letargo” promossi dalla Biblioteca comunale > L’iniziativa

Gallarate: assieme all’associazione Banca del tempo la biblioteca propone “Goodmorning”, un pomeriggio in inglese, con letture animate e laboratorio > Leggi

Marchirolo: torna l’appuntamento con le letture ad alta voce di “Nati per leggere” in biblioteca sabato mattina con “Un orso per amico” > L’appuntamento

GIOCHI

Busto Arsizio: nuova Giocomerenda a tema carnevalesco domenica pomeriggio al Museo del Tessile > La proposta

Castellanza: domenica pomeriggio riapre la Corte del Ciliegio e inaugura la nuova ludoteca con una festa per bambini e genitori > L’evento

Busto Arsizio: secondo appuntamento domenica 17 febbraio con i laboratori d’arte “Fiabe cucite” al Museo del Tessile > L’evento

LA GITA

Piste ciclabili: a piedi o con i pattini, monopattini bici con le rotelle o senza rotelle e tricicli. Portare i bambini sulla ciclabile, prevenendo possibili difficoltà di stagione > Leggi qui

Canton Ticino: iniziano le celebrazioni del carnevale oltre confine. Ad ogni comunità la sua tradizione > Leggi qui

Milano: al Museo dei Bambini c’è “Natura“, la nuova gioco-mostra del Muba per bambini dai 2 ai 6 anni > Scopri di più

Lugano: gli incastri della natura in mostra con le 35 sculture di “Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks” allestita all’ex Asilo Ciani > Leggi

INCONTRI PER MAMME E PAPÀ

Busto Arsizio: dedicato a neomamme e future mamme l’incontro sul “Cibo buono in gravidanza e allattamento” sabato mattina con le ostetriche della Casa maternità di Montallegro > L’iniziativa

Besozzo: in scena al Teatro Duse lo spettacolo “Nella rete”, seguito dall’incontro con l’ex senatrice promotrice della legge contro il cyberbullismo > Leggi di più