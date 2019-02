Il sindaco di Valganna in diretta su Varesenews

Anche il comune di Valganna va al voto il prossimo maggio: per raccontare gli ultimi 5 anni di mandato in diretta con Varesenews ci sarà Bruna Jardini, il sindaco in carica.

A lei chiederemo cosa è stato fatto, cosa rimane ancora da fare e come si vive in questo “comune complesso” del parco del campo dei fiori.

L’intervista avverrà mercoledì 27 febbraio, attorno alle 10.