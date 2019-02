Un milione di euro in più per il Buono Scuola

Sono sempre di più i bambini e i ragazzi iscritti alle private e Regione Lombardia aumenta i fondi destinati al Buono Scuola: un milione di euro. Per l’anno scolastico in corso, 2018-2019 il Buono Scuola passa da 23 a 24 milioni di euro “per garantire il diritto di scelta delle famiglie“, spiega l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro Melania Rizzoli.

Sua la proposta di delibera approvata dalla Giunta Fontana per incrementare le risorse stanziate su questo capitolo e rispondere così positivamente all’aumento delle domande presentate “con l’obiettivo di finanziarle tutte”.

“Per la prima volta dadiversi anni, il numero di beneficiari della componente Buono Scuola è aumentato portando il numero degli studenti destinataridi questo contributo a circa 23.500” spiega in una nota l’assessore Rizzoli.

“Il sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie lombarde – aggiunge l’assessore – rappresenta da quasi 20 anni una peculiarità della nostra Regione” Una peculiarità che l’assessore, e l’Amministrazione regionale, intendono sostenere “nella ferma convinzione che stiamo aiutando le famiglie ad esercitare unloro diritto”, afferma Rizzoli.

Il contributo Buono Scuola varia dai 300 ai 2.000 euro in virtù del grado di scuola (dalle elementari alle superiori) e della fascia Isee (sono in tutto 4, entro e non oltre i 40mila euro). Nel caso in cui le richieste di Buono scuola superino per importo la cifra stanziata, la normativa prevede che i contributi destinati alle fasce di reddito più alte (dai 16mila ai 40mila euro) vengano ridotti, per garantire una risposta positiva a tutti gli aventi diritto.

“Ho chiesto al mio assessorato lo sforzo di reperire nuove risorse affinché tutte le famiglie beneficiarie potessero ricevere il buono scuola senza alcuna riduzione rispetto all’impegno previsto”, spiega Rizzoli. Quindi la variazione di bilancio per aggiungere 1 milione di euro sulla componente Buono Scuola rimane all’interno di quanto già stanziato sul comparto istruzione .