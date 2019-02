Uyba in riva all’Arno: attenzione alle trappole del Bisonte

Archiviate sia la Coppa Italia sia la partita di andata dei quarti di finale di CEV Cup (netta vittoria per 3-0 su Mulhouse), la UYBA torna a concentrarsi sul campionato, che la vedrà impegnata domenica 10 febbraio alle al Mandela Forum di Firenze contro le padrone di casa de Il Bisonte di coach Caprara (inizio partita ore 17) e attualmente al settimo posto in classifica (a -6 dalle farfalle).

Ancora in dubbio in casa biancorossa la croata Samadan che accusa ancora qualche problema alla schiena e che potrebbe essere tenuta a riposo precauzionale o in ogni caso messa in campo solo in alcuni tratti del match. Come mercoledì in coppa quindi, la Unet potrebbe partire all’inizio con Botezat e Bonifacio con Berti pronta a dare una mano in corso d’opera.

Le fiorentine della ex Alice Degradi dovrebbero presentarsi invece con i sestetto composto dalla regista Djikema in diagonale con Lippmann; al centro spazio ad Alberti e Candi, in banda Sorokaite e Daalderop. Il libero sarà uno dei punti di forza, ovvero Beatrice Parrocchiale.

Coach Mencarelli è consapevole che sarà una partita difficile e che le toscane cercheranno di conquistare tre punti importantissimi per la loro classifica: “Sarà di sicuro una partita complicata, come è stata dura all’andata: al Palayamamay loro partirono alla grande, con forza e determinazione e noi siamo riuscimmo a recuperare ma con immensa fatica. Al Mandela Forum dovremo essere solidi di gruppo e partire decisi perchè Firenze in casa dà sempre qualcosa in più: ci presenteremo col solito piglio per cercare il bottino pieno».

DIRETTAVN

Aggiornamenti sulla partita tra Bisonte e Unet-EWork saranno disponibili su VareseNews all’interno del liveblog #direttavn, principalmente dedicato alla partita di basket della Openjobmetis.

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio Firenze: 1 Sorokaite, 2 Alberti, 3 Lippmann, 5 Bonciani, 6 Malesevic, 7 Degradi, 8 Santana, 9 Daalderop, 10 Parrocchiale (L), 11 Candi, 14 Djikema, 15 Popovic, 17 Venturi. All. Caprara.

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Il programma (6a di ritorno): Filottrano – Novara, Casalmaggiore – Scandicci, Conegliano – Chieri, Firenze – Busto A., Bergamo – Brescia, Monza – Cuneo. Riposa: Club Italia.

Classifica: Conegliano*, Novara 40; Scandicci* 39; BUSTO ARSIZIO*, Monza 32; Casalmaggiore 29; Firenze 26; Brescia 24; Cuneo* 23; Bergamo 21; Filottrano* 11; Chieri 5; Club Italia 2.

* una partita in meno