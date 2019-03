È Carnevale: sfilate e coriandoli per le vie della città

E’ il fine settimana di Carnevale con le grandi sfilate: carri, mascherine e coriandoli i protagonisti di un weekend che si annuncia bello e asciutto. Ecco gli appuntamenti in programma:

METEO

CARNEVALE

TUTTI GLI EVENTI IN PROVINCIA DI CARNEVALE

Varese – Si avvicina la giornata clou del Carnevale bosino: sabato 9 marzo infatti si conclude la settimana di festeggiamenti in maschera con la sfilata dei carri per le vie del centro di Varese. Centinaia di maschere diverse, carri allestiti, scuole, associazioni e gruppi allegorici sfileranno accompagnati dalle danze e dalle coreografie. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 9 marzo alle ore 14.30 si svolgerà la tradizionale sfilata composta da ben 17 carri allegorici delle associazioni e dei gruppi folkloristici. – Tutto il programma

BAMBINI

Non solo sfilate di Carnevale nel fine settimana. Per i più piccoli infatti, sono in programma anche spettacoli teatrali e appuntamenti al cinema – TUTTI GLI EVENTI PER BAMBINI

INCONTRI

Varese – Sabato 9 marzo, Open Day dell’Università dell’Insubria, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al Campus di Bizzozero di Via Monte Generoso. Docenti e studenti delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico e personale degli uffici saranno a disposizione per rispondere a domande e raccontare il percorso e la vita universitaria.

Varese – Domenica 10 marzo nel centro città torna l’antico mercato bosino, dalle ore 8.00 alle ore 18.00

(in Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci).

Varese – Domenica torna “Bregazzana Green”, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Ritrovo in piazza Don. E. Essi (Chiesa di San Sebastiano). Giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti abbandonati nel borgo, via Sivana e lungo il sentiero 14b nel Parco del Campo dei Fiori. Ogni parteciapante dovrà essere provvisto di giubbottino alta visibilità, guanti da giardinaggio. I sacchi per la raccolta differenziata verranno distribuiti al punto di ritrovo. Al termine siete tutti invitati per un piccolo rinfresco presso il campo da calcio della parrocchia. In caso di maltempo viene rinviata alla domenica succesiva. Manifestazione su adesione volontaria, non ci si assume nessun tipo di responsabilità. Per ragioni organizzative si prega di comunicare l’adesione a amici.di.Bregazzana@gmail.com- Info: 3406105601.

Varese – Domenica appuntamento con le “Uscite Narranti” che questo fine settimana organizzano una vista a San Pietro in Silvis a Induno Olona. Ritrovo alle ore 14.30 in Via Jamoretti, 51 di Induno Olona. La piccola chiesa raccoglie numerose testimonianze antiche. A seguire un giro di quel che rimane del “Silvis” che circondava questo romantico luogo. Durata 2h 30’ circa. info@officinambiente.org | www.officinambiente.org.

Casalzuigno – Villa Della Porta Bozzolo apre la stagione e per domenica 10 marzo propone una visita guidata alla scoperta dei primi fiori dei boschi nel suo grande parco, per tutta la famiglia – Tutto il programma

Gallarate – Si chiude venerdì 8 marzo l’edizione 2019 di Filosofarti, il festival della filosofia dedicato quest’anno al Dialogo. Per l’ultima serata è stata invitata la scrittrice Marta Morazzoni, premio Campiello alla carriera. “Il metodo dell’invenzione” è il tema del suo intervento, momento centrale della serata che sarà moderata dal giornalista ticinese Michele Fazioli. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Il cardinale Louis Raphaël I Sako, presidente dell’assemblea dei vescovi cattolici d’Iraq, la prossima settimana sarà a Lavena Ponte Tresa per la cerimonia di consegna del Premio San Zosimo I Romano Pontefice, promosso dall’associazione culturale Reatium e giunto quest’anno alla settima edizione – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Domenica, al Teatro di Varese, di Piazza Repubblica torna il Don Giovanni, alle 17. Opera in due atti di W. A. Mozart con l’Orchestra OSM Città di Varese. Direttore Riccardo Bianchi, per la regia Serena Nardi. Il primo spettacolo completo d’opera lirica varesino, prodotto dal Teatro di Varese Openjobmetis in collaborazione con le associazioni Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro. Il progetto è stato pensato non solo per proseguire sulla strada intrapresa con il Varese Estense Festival ma, soprattutto, per coinvolgere tutte le Scuole Superiori cittadine, al termine di un percorso di preparazione degli studenti al mondo della lirica attraverso incontri dedicati a questo particolare genere di spettacolo che è musicale e teatrale insieme. www.teatrodivarese.it.

Varese – Festa della donna al Teatro di Varese con Debora Villa. L’attrice porta in scena l’adattamento teatrale, una esilarante terapia di gruppo collettiva, del libro più celebre dello psicologo statunitense John Gray – Tutto il programma

Varese – “Pomeriggi Teatrali” conclude la sua quattordicesima edizione con il debutto della commedia “Campanile con Eco” spettacolo tratto da vari testi di Achille Campanile e di Umberto Eco, diretto dal regista Paolo Franzato, direttore artistico dell’intera rassegna. Lo spettacolo sarà in scena domenica 10 marzo 2019 al Teatro “Gianni Santuccio” in via Sacco 10 a Varese, con inizio alle 18.00, con un cast di 65 persone comprensive di attori, registi, consulenti, costumisti, truccatori e acconciatori. – Tutto il programma

Varese – Teatro & Territorio, il più longevo festival teatrale realizzato a Varese città e provincia, è arrivato alla sua 24^ edizione. Ideato, progettato e diretto da Paolo Franzato, si svolgerà dal 10 marzo al 7 luglio 2019 con diversi eventi realizzati tra Varese città, Cuasso al Monte e Porto Ceresio. – Tutto il programma

Varese – Sabato sera “Cinemalteatro” allo Spazio Yak (Piazza Fulvio De Salvo, 6), con Loris Fabiani, Michele Di Giacomo e Umberto Terruso. Biglietto intero € 12. Biglietto ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) € 8 . www.karakorumteatro.it

Busto Arsizio – Anita Caprioli racconta Frida Kahlo, appuntamento a Spazioteatro. L’appuntamento è per venerdì 8 e sabato 9 marzo allo spazio di Via Galvani – Tutto il programma

PODISMO

Scatta domenica 10 marzo l’attesa stagione del “Piede d’Oro”, il longevo circuito podistico della provincia di Varese giunto alla sua 37a edizione. Il percorso di 15 km parte dal campo da calcio di via don Cremona di Azzate e si affronta un percorso che si snoda inizialmente tra le vie del centro storico del paese con transito dal famoso “belvedere” poi poi toccare i paesi del Lago di Varese – Tutto il percorso

CICLISMO

Cocquio Trevisago – Domenica si terrà la Randonnée per le strade della Valcuvia: una manifestazione dal sapore di socialità e diritti. Ritrovo alle 8 – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Al Teatro Santuccio il concerto di Giulia Ananìa in “Come l’oro”. Cantautrice, poetessa, autrice e paroliera per i grandi protagonisti della scena musicale italiana come Laura Pausini, Paola Turci, Emma e Nek. Nel corso della serata, letture teatrali sulle donne a cura dei ragazzi della Compagnia del Viaggio dei Licei Manzoni di Varese, della poetessa Antonella Visconti e dell’attrice Michela Prando. Serata a sostegno di EOS centro antiviolenza di Varese.

Varese – Si intitola “Abissi tascabili” il nuovo progetto discografico di Daniele Celona. Il cantautore, legato alla scena musicale torinese, sabato 9 marzo è in concerto alle Cantine Coopuf (inizio ore 22, ingresso 10 euro) per una serata dove presenta anche i brani di questo nuovo e innovativo disco. Composto da canzoni e storie a fumetti, è arricchito anche dalle collaborazioni di Pierpaolo Capovilla, Paolo Benvegnù e del Sunshine Gospel Choir. – Tutto il programma

Varese – Con l’arrivo del Carnevale fa il suo attesissimo ritorno la grande Festa Silenziosa organizzata dall’Associazione Culturale “Le Officine”, che sabato 9 marzo invaderà con centinaia di cuffie luminose lo storico Museo del Tessile nel cuore di Busto Arsizio – Tutto il programma

Varese- Domenica in jazz con “Speakinjazz” con Major Quartet. Da Caravan e Take the A Train a Miss Ann nella versione free di Ornette Coleman, passando attraverso Groovin High e Confirmation, You Stepped Out of a Dream, e It Could Happen to You, 502 Blues e Speak no Evil, ovvero dallo swing al free jazz, passando attraverso il bebop, il cool e l’hard bop: un ventennio fondamentale nella storia del jazz

Con la direzione artistica di Renato Bertossi e del 67 jazz club di Varese. Appuntamento allo SpazioYak di Piazza De Salvo a Varese. Ingresso riservato ai soci del 67 Jazz Club, ingresso 10 euro

www.karakorumteatro.it.

ARTE

Atelier Capricorno a Cocquio Trevisago rende omaggio a Renato Bonardi, artista dalle grandi qualità tecniche e poetiche che oltre ad aver realizzato in vita acquarelli e sculture, ha scritto testi e poesie con una visione particolare del tempo e dello spazio. Inaugurazione sabato 9 marzo ore 16, presentazione di Debora Ferrari. – Tutto il programma

CINEMA

Ecco le uscite al cinema da giovedì 7 marzo: sul grande schermo Carol Danvers e le sue avventure. Walter Veltroni dirige “C’è tempo” mentre “Cocaine: La vera storia di White Boy Rick” vede come protagonista Matthew McConaughey – La programmazione nelle sale