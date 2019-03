Meraviglia sotto una pioggia di coriandoli

Il tempo incerto del weekend non spaventa il Carnevale che la fa da padrone in questo fine settimana, con carri, sfilate e laboratori a tema, senza trascurare giochi, spettacoli e incontri pensati per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie.

CARNEVALE

Varese: la sfilata con 13 carri e 4 gruppi già iscritti partirà alle 14.30 da via Sacco per un corteo lungo le vie del centro e conclusione in piazza Repubblica > Come partecipare

Busto Arsizio: dal corteo per le vie del centro sabato pomeriggio alla Silent night in serata > Per saperne di più

Arcisate: sabato pomeriggio, dopo la sfilata per le vie del centro, grande spettacolo per tutti i bambini > L’evento

Provincia: da nord a sud, scopri tutte le iniziative del fine settimana legate al carnevale proposte da oratori, associazioni e pro loco > Clicca qui

SPETTACOLI

Busto Arsizio: domenica pomeriggio al Teatro sociale Progetto Zattera porta in scena “Il gatto con gli stivali“, per la rassegna Scintille > I dettagli

Varese: Filmstudio90 propone l’animazione “Rex, un cane a Buckingham Palace” domenica pomeriggio al Nuovo per CinemaKids > Il fiml

Brebbia: la biblioteca domenica pomeriggio rende omaggio alla primavera con l’animazione alla lettura “A come albero” di Betty Colombo > Leggi qui

LABORATORI

Maccagno: parte venerdì pomeriggio con una lezione di prova gratuita il nuovo corso di Propedeutica Musicale proposto dall’associazione Gattabuia > L’articolo

Rescaldina: laboratorio gratuito in biblioteca sabato mattina per un carnevale tutto da costruire > Leggi

Clivio: visita guidata e laboratorio sabato pomeriggio per scoprire “Di chi sono queste tracce?“, alla scoperta degli animali del bosco > Scopri di più

Casalzuigno: visita e laboratorio domenica pomeriggio “Alla scoperta del parco di Villa Dalla Porta Bozzolo” per scoprire l’arte della natura che si risveglia > L’iniziativa

FUORI PORTA

Milano: per tutto il fine settimana “Fa la cosa giusta” accoglie le famiglie con tanti giochi per i bambini, laboratori e incontri per i genitori, ad esempio su autosvezzamento e doula.