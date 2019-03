Dai mandala ai ravioli momo: un fine settimana nepalese a Velate

Venticinque anni fa nasceva a Varese, da una idea di Maria Antonia “Tona” Sironi condivisa con la figlia Hildegard Diemberger e Patrizia Broggi, Chiara Bortoluzzi e don Adriano Sandri, l’associazione Eco Himal Italia Onlus.

Lo ricorda, nell’ anniversario della fondazione, un fine settimana di attività a Velate il cui fulcro centrale sarà proprio il racconto per immagini di questa lunga storia, sabato 3 marzo ore 20.30 presso il salone Oratorio.

Da quel primo atto redatto alla presenza del notaio Piatti, si sono stretti intorno al progetto umanitario numerosi amici tra cui Carlo Meazza, Giovanni Falcetti e Fiorenza Valzania, e tanti altri silenziosi donatori che negli anni hanno sostenuto piccoli grandi aiuti portati prima alle genti del Tibet, quando ancora le condizioni politiche in qualche modo lo permettevano, e poi in Nepal.

Microprogetti principalmente legati allo sviluppo dell’educazione nelle aree remote, escluse per motivi logistici dal progresso del resto del Paese, racconta Tona, presidentessa di Eco Himal Italia, «Abbiamo fatto studiare bimbi e ragazzi, pagato maestri, aiutato ragazzi ciechi, portato libri e materiale didattico nelle scuole delle aree remote. Ma non solo, siamo riusciti a realizzare progetti strategici per gli spostamenti nelle aree montane, costruendo strade e ponti, abbiamo portato presidi sanitari e scuole dove non esistevano, o sono state distrutte dal disastroso terremoto del 2015 , ricostruito monasteri».

Attualmente i progetti attivi sono una quindicina e riguardano tra gli altri l’aiuto alle partorienti delle aree montane, la costituzione di un centro per lo sviluppo della donna e dei bambini a Katmandu, e un progetto di sostegno alla Scuola di cucito di Janakpur e alla Comunità delle Madri di Salleri, che attraverso l’acquisto di macchine da cucire e la formazione professionale, sta creando figure economicamente autonome che a loro volta possano formare e migliorare le condizioni di altre donne.

Fiore all’occhiello dell’associazione è un metodo di lavoro che prevede il monitoraggio e il controllo degli investimenti e di tutte le fasi delle realizzazioni mediante fiduciari in loco

TANTI EVENTI A VELATE

Al Battistero e nei locali dell’Oratorio di Velate, saranno numerose le attività proposte sabato 2 e domenica 3 con l’organizzazione di Carla Tocchetti, con lo scopo di raccogliere fondi per le attività dell’associazione: il Battistero ospiterà una mostra di Mandala dell’artista e arteterapista Karen Antonini, con la possibilità per tutti, dai 12 ai 99 anni, di iscriversi a due laboratori artistici su Mandala guidati dall’artista, sabato e domenica dalle 15.30 alle 17.30, contributo suggerito euro 15,00.

Sabato alle 20.30 in Oratorio conferenza Eco Himal alla presenza dei soci fondatori, condotta da Tona Sironi e Patrizia Broggi.

Domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30 presso il baretto dell’oratorio si terrà il MOMO Show Cooking a cura di Ngima Sherpa, una occasione straordinaria per vedere le donne nepalesi all’opera per preparare il finger food più apprezzato; al termine, cottura e degustazione, con contributo suggerito di 15 euro.

Domenica pomeriggio dalle 18.00 alle 19.00 al Battistero di Velate presentazione del libro “Lo Yak dono degli Dei” di Maria Antonia “Tona” Sironi con illustrazioni di Jana Diemberger; durante le attività saranno esposti gli originali realizzati dalla giovane artista italo-tedesca.

I libri sono realizzati in lingua italiana e nepalese per sostenere un progetto scolastico, e saranno disponibili per l’acquisto. Per tutte le informazioni e per iscriversi ai laboratori: battisterodivelate@gmail.com.