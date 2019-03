Enzo Muscia incontrerà gli studenti saronnesi

«Credo che quello di Enzo Muscia sia un importante esempio per la città ma anche per i giovani per questo abbiamo concordato un incontro con i ragazzi delle scuole cittadine che hanno bisogno di queste storie per guardare con fiducia al futuro».

Sono le parole dell’assessore alla cultura di Saronno, Maria Assunta Miglino. che annuncia come l’imprenditore saronnese che ha fatto rinascere l’Anovo assumendo i propri ex colleghi licenziati sarà protagonista di momento formativo con gli studenti. La vicenda è nota non solo nel Saronnese ma in tutta Italia: due anni fa è diventato Cavaliere della Repubblica per decisione del presidente Sergio Mattarella e qualche settimana fa è andata in onda su Raiuno la fiction “Il mondo sulle spalle” interpretata da Beppe Fiorello che ha avuto un ottimo riscontro di ascolti.

La scorsa settimana allo Scibui, rinomato locale di via Sampietro, si è tenuta la presentazione saronnese di “Tutto per tutto”, il libro in cui il saronnese racconta la sua storia: «Nella fiction in tv c’è molto di romanzato – ha spiegato Muscia – invece nel libro c’è tutta la mia storia ed infatti parte da prima della crisi e racconta come sono arrivato a questo punto».

«La fiction – ha concluso – ci ha dato davvero una grande visibilità io spero che oltre alla vicinanza e all’affetto porti anche a qualche ritorno in termini di lavoro che per noi significa sempre poter assumere altre persone e continuare a portare avanti il modello Saronno come fatto recentemente a Torino».