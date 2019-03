Ladro di Parmigiano fermato dalla Polizia

Cerca di rubare 10 kg di formaggio Parmigiano dal supermercato ma viene fermato dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio mentre cerca di allontanarsi in bicicletta.

La pattuglia della Volante è dovuta intervenire nella mattinata di ieri (lunedì) in via Magenta dove era stato segnalato un uomo in fuga. L’uomo aveva staccato i dispositivi antitaccheggio e aveva nascosto nella borsa la refurtiva ma quando è stato scoperto l’ha abbandonata per poi fuggire.

Nelle fasi concitate dell’arresto il giovane, un 22enne rumeno con precedenti, residente in campo nomadi del Milanese, ha sferrato un calcio al ginocchio di un agente. Per lui sono scattate le manette mentre per l’agente sono stati disposti 10 giorni di prognosi per i postumi del calcio subito.