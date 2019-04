“Europa: ambiente, lavoro e futuro”, una serata per parlarne

Lunedì 29 aprile alle ore 21.00 presso le ACLI provinciali di Varese in via Speri Della Chiesa Jemoli 9 è in programma una serata di riflessione dal titolo “Europa: ambiente, lavoro e futuro”. L’appuntamento è organizzato dalla zona ACLI di Varese in collaborazione con MFE – Movimento Federalista Europeo, CGIL Varese, Legambiente Varese e VareseNews.

Un incontro, aperto a tutti, per fare chiarezza in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio sul futuro dell’Europa in materia di lavoro, istruzione, ambiente.

Relatori:

Luisa Trumellini – Segretaria nazionale MFE

Umberto Colombo – Segretario Generale CGIL Varese

Vittorio Cogliati Dezza – Membro Forum Disuguaglianze Diversità, ex Presidente nazionale Legambiente

Modera l’incontro:

Marco Corso – Redattore, giornalista di VareseNews