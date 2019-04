Inaugurato il Parco pubblico inclusivo De André

Concepito con la partecipazione dei cittadini, il parco pubblico De André di Cardano al Campo ha collinette, coltivazioni, alberi, giochi per i bambini.

Il parco è stato realizzato in un anno, dopo diversi confronti con i cittadini e una gara tra imprese per riqualificare un’area di 5.600 mq. prima abbandonata.

“Per stare all’interno di un budget che l’Amministrazione aveva disponibile – si legge nella nota del comune di Cardano al Campo – abbiamo partecipato a due bandi della Regione Lombardia, vincendoli: uno per la fornitura di giochi inclusivi per un totale di 25.000 euro e l’altro per la fornitura di fondi per la realizzazione di orti sociali, con un finanziamento di 10.000 euro”.

Nella gallery il parco allo stato attuale e il progetto previsto