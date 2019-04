Oltre 100 pretendenti al trono della “Piccola Tre Valli”

Se alla 99a Tre Valli Varesine dei professionisti manca ancora parecchio tempo, il conto alla rovescia è pressoché terminato per la gara giovanile che prende il nome dalla grande classica di casa nostra e che è ugualmente organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Domenica 28 aprile, in Valceresio, si disputa infatti la cosiddetta “Piccola Tre Valli Varesine”, gara aperta ai ragazzi di categoria “Allievi” giunta alla sua 43a edizione che ha nel proprio albo d’oro i nomi di diversi atleti poi capaci di fare ottime cose anche a livello assoluto.

In questa circostanza saranno 109 i giovani corridori (di 15 e 16 anni) impegnati su un tracciato che avrà partenza (ore 9,30 in punto) e arrivo a Bisuschio e attraverserà anche i comuni di Besano, Porto Ceresio e Cuasso al Monte – un territorio ad alta densità di appassionati e corridori – con arrivo previsto intorno alle ore 11. Sei i giri da percorrere per un totale di 61 chilometri di corsa; previsto anche il gran premio della montagna “Memorial Federico Allegro” (al 3°, 4° e 5° giro) e il traguardo volante “Comune di Porto Ceresio”. (QUI la brochure ufficiale, sul sito della “Binda”).

La “Piccola Tre Valli”, che è il primo evento organizzato quest’anno dalla società del presidente Renzo Oldani all’interno del “Progetto Binda 2019”, è valida come terza prova del “Giro della Provincia” per la categoria Allievi e assegnerà il trofeo “Comune di Bisuschio”. Diciotto in tutto le squadre al via, quattro delle quali con sede nel Varesotto.