Porto Nuovo, pronta la gara per i lavori

In questi ultimi giorni sono pervenute agli uffici comunali numerose richieste di informazioni e segnalazioni che riguardano la situazione manutentiva del porto “Nuovo” e del porto “Lido” a Luino.

I problemi riguardano lavori di sistemazione dei pontili e di alcune trappe di ormeggio, ed i danni provocati dal forte vento verificatosi nei giorni scorsi.

«L’Autorità di Bacino, che è sempre in contatto con il nostro Comune, ha riferito che per i lavori manutentivi già programmati al porto “Nuovo”, è stata già esperita una procedura di gara il cui termine per il deposito delle offerte scadrà questa sera alle 23.59; di conseguenza, entro breve i lavori potranno avere inizio, ultimate le fasi dell’aggiudicazione».

«Per quanto concerne, invece, i danni causati dal maltempo, ai pontili del porto “Lido”, che hanno compromesso anche la funzionalità delle colonnine di servizio che erogano energia elettrica ed acqua, i tecnici dell’Autorità di Bacino hanno in corso alcuni sopralluoghi per valutare la situazione e stabilire quali procedure adottare che possano meglio risolvere i problemi con la massima sollecitudine».

Lo fa sapere Alberto Baldioli, Consigliere Comunale delegato a rappresentare il Comune presso il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, conferma l’impegno con cui l’Autorita’ di Bacino costantemente monitora le tematiche relative alla realta’ portuale.