Torna la Festa del Cioccolato Artigianale sulla centralissima Piazza Monte Grappa, Con il Patrocinio del Comune di Varese e la stretta collaborazione della Confesercenti di Varese.

I maestri Cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore” in rappresentanza di 15 Regioni italiane e quindi ognuno con le proprie specialità, saranno presenti per la terza volta a Varese con il format gastronomico monotematico più famoso d’Italia che da anni si ripete nei centri delle più importanti città italiane. Una carrellata di prodotti realizzati secondo le tradizioni antiche regionali tramandate di padre in figlio, dal famoso cioccolato piemontese (cunesi, gianduiotti ecc.) a quello con la lavorazione più particolare tipica del cioccolato di Modica. Un’occasione per acquistare prodotti sani non reperibili nella grande distribuzione.

Da non perdere i laboratori didattici gratuiti in chiave professionale e ovviamente, come tutte feste che si rispettino, grande spazio ai bambini veri protagonisti della kermesse, per loro tanta animazione ed i laboratori didattici con divertentissimo CHOCO PLAY, impara giocando, un mezzo simpatico per avvicinare i più piccoli alla sana cultura del cacao.

Dalle 10:00 del mattino fino a notte, dal 12 al 14 Aprile, il cioccolato “vero” diventa a Varese l’attore principale di un gustoso spettacolo sul palcoscenico di Piazza Monte Grappa.

www.festedelcioccolato.it