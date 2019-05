Cinquestelle: “Luino non è solo il Verbania”

Pubblichiamo la nota del Movimento Cinquestelle di Luino in merito ad alcune problematiche della città

Sempre più spesso accade che i cittadini si rivolgano a noi attivisti luinesi per segnalare problematiche nel nostro comune e così, dopo aver appurato l’effettivo stato di fatto, non possiamo far altro che, a nostra volta, evidenziare tali criticità nell’auspicio che chi di dovere ponga rimedio.

Recenti, infatti, sono le lamentele in merito allo stato di P.za Marconi, ma nello specifico è l’altezza dei cartelli stradali posti sul marciapiede a preoccupare una cittadina che, passando distrattamente, ha sfiorato con la testa lo spigolo di un cartello segnalante il percorso ciclabile.

In merito al verde pubblico rileviamo che alcuni cartelli di via XXV Aprile, in particolar modo quelli dell’indicazione del parcheggio, sono nascosti dalle piante, che necessiterebbero di potatura.

Un altro reclamo lo avvertiamo da un utente che, recatosi in discarica, ha danneggiato uno pneumatico a causa delle voragini sulla strada sterrata che conduce alla piattaforma.

In questo periodo stiamo anche approfondendo un paio di questioni legate ai parcheggi: diverse persone ci riferiscono di vedere spesso automobili degli amministratori posteggiate in posizioni improbabili, oltre ad aver notato che, nei paraggi del centro, vi sono diverse auto che godono di un ticket di esenzione dal pagamento del parcheggio e appureremo se ciò sia amministrativamente corretto.

Non finiremo di ringraziare i luinesi che ripongono in noi la loro fiducia e li invitiamo a continuare nella partecipazione alla politica cittadina.

M5s Luino