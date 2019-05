Mazzucchelli: “Nessuno è esente da responsabilità”

“Nessuno è esente da responsabilità. Abbiamo una enorme questione morale e questa indagine è come un XXV aprile”. Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa srl, riflette sulla tempesta che si è scatenata con l’arresto di diverse persone legate alla società che amministra.

“Quanto sta succedendo mi ha scosso molto al di là delle responsabilità penali individuali. Ho passato ore a parlarne con mia moglie non riuscendo a prendere sonno perché la questione è molto grave. Avremmo dovuto agire diversamente con una diversa consapevolezza. C’è stata troppa leggerezza da parte di tutti”.

Paolo Mazzucchelli, malgrado il peso politico che ha all’interno della Lega, per sua ammissione, non faceva parte del tavolo politico che prendeva decisioni sugli indirizzi da dare al lavoro.

“È giusto che sia la politica a fissare le linee dentro cui si deve muovere la cosa pubblica. Questa vicenda non è colpa della politica, ma di un malaffare che trova spazi quando si sottovalutano alcuni aspetti della gestione”.

Parte dei fatti su cui indaga la magistratura risalgono a un periodo in cui l’attenzione dei vertici politici erano rivolti altrove e non al controllo della gestione di società come Alfa. Il segretario della Lega Matteo Bianchi era impegnato nelle complesse campagne elettorali per le regionali e le politiche. Un quadro che ha permesso a una persona come Caianiello di agire con minori controlli. Una situazione che risulta anche da alcuni passaggi delle carte della magistratura.

La posizione del sindaco di Cairate al momento non ha avuto rilievi penali, ma dall’indagine non ne esce bene. Eletto nel suo paese nel 2011, è stato riconfermato per il secondo mandato nel 2016 con oltre il 65% dei voti. Leghista convinto, dietro la sua scrivania c’è la bandiera di Terra Insubre. “Credo nei valori del territorio e nella sua forte identità. Questo è quello che cerco di passare ai miei figli. La politica per me è passione e attenzione alle comunità”.

La sua azione come amministratore comunale ha riscosso consenso e approvazione, ma il passaggio a presiedere Alfa non deve essere stato facile ed emerge bene dalle carte degli inquirenti nell’indagine che di fatto ha decimato i vertici della società pubblica.

L’ORDINANZA SU ALFA SRL

L’ordinanza dedica decine di pagine alle vicende di Alfa Srl mettendo in luce una vera attività criminale da parte di Caianiello e altri suoi uomini. Le conclusioni non lasciano dubbi. “Ne emerge un impietoso quadro nel quale tutte le decisioni più importanti sono di fatto adottate, ex ante, da Caianiello e solo formalmente ratificate, ex post, all’interno del Consiglio di amministrazione. (…) la etero-direzione di Caianello su Saverio M. Bratta e Paolo Mazzucchelli è totale”.

Le parole del magistrato sono forti e chiare.

“Nel caso di ALFA s.r.l. la eterodirezione da parte di Caianiello è così pervasiva che egli giunge ( o forse è costretto data l’inettitudine dei legali rappresentanti dell’ente, scelti oculatamente dallo stesso Caianiello per lasciarsi completamente manovrare) a dettare per filo e per segno le concrete modalità con cui si dovranno svolgere i consigli di amministrazione, confidando, come suo unico sostegno dotato di autonome competenze, nell’operato di un’avvocatessa che fa parte della cerchia, ben felice di accumulare altri incarichi remunerativi. Nel caso di ALFA s.r.l. gli amministratori di diritto appaiono delle mere pedine, neanche in grado di comprendere fino in fondo le conseguenze e la rilevanza dei loro atti. Paradigmatica la frase pronunciata da Mazzucchelli all’esito del lungo monologo dettagliatamente direttivo esternato da Caianiello in occasione del pranzo a cui ha partecipato anche Bratta: “e io lo ammetto, l’ho sempre detto, io non ho mai ricoperto la figura del presidente, quindi sto imparando e capendo cosa vuol dire essere il presidente e perciò se riusciamo a trovare… ma io le operazioni che faccio, non faccio, voglio dire contro qualcuno…”.

COSA E’ ALFA SRL

La società Alfa srl ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutti i comuni dell’Ambito ottimale (ATO), cura la captazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua e gestisce la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Oltre a gestire il Servizio Idrico Integrato, ALFA pianifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti. Costituita nel giugno del 2015, è diventata operativa a partire dal 01.04.2016 con il trasferimento dei servizi precedentemente gestiti dalle società AGESP S.p.A. e AMSC S.p.A.

I FATTI CONTESTATI E GLI ARRESTI

L’indagine ha coinvolto diversi livelli e attività. Oltre a Nino Caianiello sono finiti in arresto Mario Tolbar, Davide Borsani, direttore operativo e consigliere di amministrazione di Alfa fino al 21 dicembre 2017, Marcello Pedroni, consigliere di amministrazione di Alfa, Giovanni Pietro Moretti, legale rappresentante della Mercurio. Per Saverio Maria Bratta è scattata la misura dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21.00 della sera alle ore 7.00 del mattino successivo. Paola Saporiti ha l’obbligo di firma.

I fatti contestati sono molteplici e c’è da credere che l’indagine potrebbe allargarsi ancora. Una parte delle immagini e delle parole usate per descrivere tutto il lavoro della magistratura arrivano proprio da questo filone di attività.