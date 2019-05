Rifiuti abbandonati al parco, l’ira del sindaco Aimetti

Ira del sindaco di Comerio Silvio Aimetti che denuncia pubblicamente l’abbandono di rifiuti ingombranti al parco Lauger: « Buongiorno a tutti tranne che alle bestie che in questi giorni hanno abbandonato i rifiuti al parco Lauger. E pensare che c’è il servizio per la raccolta dei rifiuti ingombranti che passa da casa e non si deve neanche pagare !!



Aiutateci a identificare questi schifosi per favore».