Una serata a tutto swing (in salsa italiana)

Domenica 2 giugno 2019 a Varese, alle ore 21, nell’Auditorium parrocchiale Don Bosco del rione S.Ambrogio, il coro Sine Nomine diretto da Giuseppe Reggiori, propone un concerto dal titolo “Canta Rabagliati”.

Si tratta di una piacevole passeggiata nel mondo della canzonetta italiana dagli anni ’30 agli anni ’50, e in particolare dello swing nostrano, che a dispetto dell’ostilità e dei tentativi di vietarlo da parte del regime fascista, sbarcò in Italia proveniente dall’America, conquistando grande popolarità grazie a un famoso programma radio.

Era, appunto, “Canta Rabagliati”, il quale trasmetteva le celebri canzoni composte da Alberto Rabagliati e Natalino Otto, rallegrando gli italiani e prendendosi velatamente gioco dei potenti di allora. Il concerto ripropone una parte di quei brani, arrangiati da Giuseppe Reggiori appositamente per il suo coro: un’occasione per ascoltarlo in un repertorio divertente e molto diverso dal solito.

L’appuntamento è all’auditorium Sant’Ambrogio, via Lazzaro Papi 7.