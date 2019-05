Ultimo consiglio comunale semi-deserto, si chiude l’era Fratus

La foto è emblematica del momento che sta attraversando la politica legnanese. Niente giunta, niente opposizione, solo la maggioranza seduta ai banchi e il capogruppo della Lega Federico Colombo, ironia della sorte figlio dell’ex-assessore Franco Colombo che si era dimesso in polemica col sindaco per la vicenda Venturini-Lazzarini, che dichiara finita l’esperienza amministrativa con Fratus sindaco.

Si è conclusa in questo modo l’esperienza del centrodestra che nel 2017 era tornato a governare la città del carroccio dopo 5 anni di centrosinistra.

Una fine ingloriosa con il sindaco Gianbattista Fratus ai domiciliari, il suo vice Maurizio Cozzi in carcere e l’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Lazzarini anche lei agli arresti. Per loro l’accusa è quella di aver turbato tre concorsi per la nomina di alcune figure nelle partecipate e in Comune.

