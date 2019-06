Il Comune di Varese cerca 5 lavoratori

Dieci posti di lavoro, cinque rivolti a tutti i cittadini e altrettanti in mobilità esterna. Palazzo Estense accelera sul fronte occupazione e in questi giorni, sul sito del Comune di Varese, sono aperti diversi bandi per la ricerca di nuovo personale.

La metà delle posizioni vede una ricerca aperta a tutti i cittadini. Due sono gli impiegati esecutivi a tempo determinato/straordinario che presteranno servizio presso il Sistema museale varesino.

La loro selezione avverrà giovedì 4 luglio, dalle 9.00 alle 12.00, presso i Centri per l’impiego della Provincia di Varese. Gli interessati dovranno recarsi personalmente presso il Centro per l’impiego al quale sono iscritti; agli impiegati selezionati verranno richieste, prevalentemente, mansioni di accoglienza utenti, di gestione biglietteria e bookshop, informazioni di base, raccolta dati e distribuzione di materiale professionale.

Il periodo di assunzione andrà indicativamente dal 15 luglio 2019 al 15 gennaio 2020, con la seguente articolazione oraria: 24 ore settimanali su tre giorni (venerdì, sabato e domenica) dal 15 luglio al 5 agosto 2019 e dal 19 agosto 2019 al 5 gennaio 2020; 36 ore settimanali su sei giorni (festivi compresi) dal 6 al 18 agosto 2019; 24 ore settimanali su sei giorni dal 6 al 15 gennaio 2020.

Tre, invece, gli ausiliari del traffico che verranno selezionati attraverso un concorso pubblico per esami e che presteranno servizio presso la Polizia locale cittadina. Quest’ultimo bando resterà aperto fino a venerdì 5 luglio 2019 ed è consultabile sull’albo pretorio comunale e sulla pagina “Ricerca di personale/Concorsi” del sito www.comune.varese.it. Gli interessati lo possono anche ritirare presso l’Ufficio ricerca e selezione del personale in via Caracciolo 46.

A queste figure se ne aggiungono poi altre cinque, i cui bandi sono riservati a quanti sono già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche e vogliono accedere alla procedura di mobilità volontaria esterna. Nel dettaglio, a questo gruppo, appartengono le ricerche per un perito elettrotecnico (da inserire nell’Area X “Lavori pubblici, infrastrutture e reti”; scadenza del bando il 27/06/2019), un geometra (Area IX “Gestione del territorio”; scadenza del bando il 15/07/2019), un collaboratore amministrativo (Attività organizzazione e statistica; scadenza del bando il 19/07/2019), un coordinatore amministrativo (Area VIII “Verde pubblico, tutela ambientale e servizi per lo sport”; scadenza del bando il 19/07/2019) e un operaio specializzato giardiniere (Area VIII “Verde pubblico, tutela ambientale e servizi per lo sport”; scadenza del bando il 22/07/2019).

Informazioni su ognuna delle posizioni sono disponibili online alla pagina “Ricerca di personale/Mobilità esterna” del sito comunale.