Il Gavirate fa il grande salto: sarà Scuola Calcio Juventus

Grande salto per il Gavirate Calcio, che dal 1 luglio 2019 diventerà a tutti gli effetti una delle 26 Scuole Calcio della Juventus in Italia, la seconda in Lombardia dopo la Masseroni Marchese di Milano.

Il centro sportivo “Vittore Anessi” diventerà un nodo importante per la società torinese nella provincia di Varese, pur non perdendo la propria personalità gaviratese e i colori rossoblu che la caratterizzano.

L’accordo prevede allenatori delle giovanili laureati in Scienze Motorie, programma di allenamenti condiviso, visite mensili da parte dello staff della Juventus e aggiornamenti per i tecnici gaviratesi direttamente a Vinovo, centro allenamenti del club bianconero.

Questo il comunicato:

La società U.P. Gavirate Calcio comunica che a partire dal 01 luglio 2019, avrà inizio una collaborazione con Juventus Football Club grazie alla quale entrerà a far parte delle Scuole Calcio Juventus in Italia. Nascerà così un’importante sinergia tra la più scudettata società professionistica d’Italia, nonché campione in carica, e l’U.P. Gavirate Calcio.

Le Scuole Calcio Juventus rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

È un’affiliazione che ci riempie di orgoglio, afferma il Presidente Massimo Foghinazzi, ringraziando Juventus Football Club per la fiducia e per la grandissima opportunità concessa a tutti i nostri tesserati. Sarà un ulteriore stimolo per continuare a crescere e a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.